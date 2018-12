Chucho Mozimán baja hasta los 156 kilos Chucho Mozimán y Roberto Liaño compartieron sesión de entrenamiento. / DM ESTO ES DEPORTE El entrenador de rugby sigue imparable con su 'Desafío Try Again', que ha compartido con rostros conocidos como el cántabro Roberto Liaño ALEXÁNDER AGUILERA Martes, 4 diciembre 2018, 17:35

Tristán Mozimán, popularmente conocido como Chucho, inició el pasado 8 de agosto un duro camino dentro del 'Desafío Try Again' con el objetivo de bajar peso y concienciar sobre el grave problema que supone hoy en día la obesidad infantil. Sin embargo, esos ejercicios que en las primeras semanas suponían un gran esfuerzo, hoy se han convertido en algo necesario para este entrenador de rugby que ha adquirido unos hábitos de alimentación completamente distintos a los que le llevaron a decir «hasta aquí».

Esta mezcla de esfuerzo, ganas y fuerza de voluntad han conducido a logran un excelente resultado el pasado viernes, 30 de noviembre, situando la báscula en 156 kilos. Un peso que ha superado las expectativas tanto de Mozimán como del equipo de profesionales que le ayuda cada día. «La verdad es que no esperábamos estar en 156 kilos a estas alturas y más cuando hubo dos semanas en las que bajé menos de 500 gramos. Además, a esto hay que sumar que he ganado siete kilos de masa muscular gracias al ejercicio que hago con elementos como las pesas. Por esta razón, si quitásemos estos kilos estará por debajo de los 150, pero este trabajo es muy necesario», explicó Mozimán.

Aunque correr es una de las pocas cosas que aún no puede hacer debido a diversas molestias, Chucho se ha aficionado al ejercicio, algo que hace apenas cinco meses le hubiese parecido una quimera. Y es que, ese hombre vago que dedicaba numerosos días a «estar tumbado en el sofá viendo la tele» ha dejado paso a otro que «siente que le falta algo el día que no hace deporte». «Parece increíble, pero el día que no pactico ejercicio me siento raro. Hay un día en la semana que lo dedicamos al descanso y mi entrenador me tiene que parar para que realmente no haga nada», bromea el propio Chucho.

Sin duda, el reto ha logrado que su protagonista incorpore unos hábitos de vida saludables. «Hace unas semanas debía coger el autobús para ir a jugar con mi equipo hasta Madrid a las ocho y media de la mañana y salí de trabajar a las 6.30. Tenía dos horas para descansar, pero sabía que ese día no iba a poder entrenar por lo que me cogí la mochila y me fui al gimnasio. No lo hice por obligación ni mucho menos, sino porque me apetecía y me sienta fenomenal».

Cómplices de reto

Por otra parte, Chucho no ha dejado de lado sus entrenamientos con distintos rostros populares y el pasado mes de noviembre compartió un día de ejercicio con el cántabro Roberto Liaño quien, tras pasar una jornada con el protagonista, le deseó mucha suerte a través de las redes sociales en el camino que le queda por recorrer. «¡Qué gran experiencia Chucho Tristán Mozimán conocer de cerca tu historia y poder entrenar contigo! Ya sabes que te apoyo en tu reto de bajar primero tu peso de 190kg, que ya comenzaste. Estando hoy en día con más de tres meses de dieta y entrenamiento en 160 kilos, siempre guiado, rodeado de grandes profesionales. Me gustaría que siguierais este caso en 'Desafío Try Again'. En 2019, una vez conseguido su preparación y habiendo bajado su peso, se irá de Santander a Madrid caminando. Este reto le ha llevado a concienciar a la sociedad sobre el problema de la obesidad y, sobre todo, el de la obesidad infantil. Todos podemos ayudar a luchar contra este gran problema», compartió el ex-modelo.

Aún queda mucho reto por delante hasta iniciar ese camino de superación que cubrirá en distintas etapas, con el objetivo de vender los kilómetros en beneficio de la lucha contra la obesidad infantil. Sin embargo, en Cantabria DModa seguiremos muy de cerca al nuevo Tristán Mozimán.

