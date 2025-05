Pepe Barros (Santander, 1934), a sus 90 años y 75 como socio del Racing, sigue teniendo la ilusión de un niño por su equipo. Tras ... vivir once ascensos del conjunto verdiblanco, el socio número 4 de la entidad señala que celebraría la vuelta de los de José Alberto a Primera con «un cocido montañés y mucha alegría». Barros, que ha seguido al Racing por «más de 120 ciudades», hace de nuevo la maleta para esta vez recorrer cerca de 900 kilómetros y ver a su equipo este domingo en Elda. «Hay quien dice que a mi edad estoy muy bien, y algo de razón, llevan porque me voy a recorrer casi 900 kilómetros en coche», dice.

–¿Cómo ve al equipo en esta recta final?

–En los últimos partidos no ha estado como al principio de la temporada y no he visto muy bien al equipo. Pero yo no entiendo que los jugadores ni el entrenador están fracasando, sino que llega un momento en el que lo tienes que rematar y lograr un ascenso. Subir a Primera es muy complicado, por lo que el play off ya me dejaría muy satisfecho.

–¿Y los últimos resultados?

–Ha habido dos partidos que no se esperaba la derrota. Contra el Cartagena que ni hablamos de aquello, y contra el Almería tampoco tuvimos que perder. Estuve un poco decepcionado, porque en esos encuentros se perdió la posibilidad de estar metidos, de verdad, para ascender y quién sabe si eso finalmente sucederá.

–¿Y si finalmente no logra el objetivo?

–Tampoco hay que llevarse grandes disgustos. Después de 74 años de socio, no me voy a decepcionar ni a dejar al equipo por nada que pueda ocurrir. El Racing va dentro de mí y mientras exista yo estaré con el equipo.

–¿Cómo ve al racinguismo actual?

–He seguido al equipo durante muchos años, pero le diré una cosa que me está gustando mucho. Estoy viendo aficionados muy jóvenes que están con el Racing, y se lo digo porque lo veo cada vez que voy al estadio o a cualquier otro sitio. Eso significa que hay entusiasmo detrás del Racing y eso me gusta. Habrá muchos de ellos que no habrán visto al Racing en Primera, pero yo les diría que solamente la fase de ascenso ya les tiene que emocionar. Y si finalmente subimos, lo que tienen que hacer es una romería en Puertochico.

¿Qué haría usted si el Racing asciende?

–Lo celebraría con muchísima alegría y con un cocido montañés para echarme al coleto con algunos amigos. Es que el cocido montañés, no es muy fino, pero está muy rico. Eso sí que sería una buena celebración, y alguna cosita más de festejo sí que haríamos.

–¿Cuántos viajes ha hecho con el Racing?

–He estado en más de 120 ciudades de toda España, y también en Helsinki, Enschede y París. Es imposible recordar todos. Aunque del primero sí que me acuerdo. Fue en 1950 y me marché con quince añucos de entonces, que no tienen nada que ver los quince de ahora con los de mi época, a Bilbao. Mi madre lloraba porque me iba al partido. Fíjese la unión que tengo yo con el Racing, que me buscó hasta un problema familiar. Ahí se enteraron de que yo seguiría al equipo siempre que pudiera y eso es lo que he hecho durante mi vida. Además, siempre he tenido con quien hacerlo y he hecho lo que me ha gustado, que es seguir al equipo por casi todos los sitios. Me he pedido incluso vacaciones para poder ir a ver los partidos. Mientras algunos compañeros se pedían días para ir a La Maruca, yo me los cogía para ir a ver al Racing.

–¿Va a acudir a Elda?

–Sí, me voy mañana -por hoy- en coche y en coche vuelvo también. Nunca lo hago solo, porque tengo un fiel amigo, Fede Trueba, que va conmigo a todas partes. Si no fuera por él, yo no podría ni viajar. He dejado de conducir el mes pasado, con 90 años (ríe), y la cosa ya se me pone más difícil para seguir al equipo. Eso sí, no dejaré de ir nunca. Tengo a Fede Trueba, que también tiene 'la enfermedad del Racing'. Por lo que iremos a Elda despacito, aunque despacito no se llega a ningún lado. Mejor iremos normal, pero con precaución (bromea).

–¿Cuál ha sido su mejor momento con el Racing?

–Con el equipo he pasado muy buenos momentos, pero los ascensos fue donde más he disfrutado. Sobre todo, el del año 93, aunque en todos lo he pasado bien. Es que yo siempre he estado muy unido a los meneos y movimientos del Racing. En alguna vez se me ofreció viajar con el equipo, pero yo ahí no pintaba nada. Nadie que no pertenezca al club tiene que ir con el equipo, porque si va la cosa bien todo va bien, pero si la cosa va mal… hay palabras minúsculas. Y eso yo no lo quiero ver, que lo vean otros que ellos además saben guardar muy bien los secretos.

–Ha vivido once ascensos del equipo. ¿Este año será el doceavo?

–El Racing tiene posibilidades de ascender y en el play off sobre todo. No lo tiene tan difícil y no lo ha hecho mal durante toda la temporada. Además, José Alberto me gusta, porque tiene buen carácter, personalidad y bondad.

–¿Qué les diría a los jugadores y cuerpo técnico?

–Yo siempre mando todos los ánimos del mundo a aquellos que defienden al Racing y a los colores de mi equipo. Para mí son los mejores y quiero decirles que estaré siempre siguiéndoles, pero desde detrás del autobús en el coche con Fede. Ellos ya saben que no me gusta viajar con el equipo (bromea).

–¿Qué es para usted el Racing?

–Es una pasión y me da mucha vida. Para mí es una de esas cosas que toda persona tiene que tener. Aparte de que te entretiene, lo quieres, y si lo quieres, lo sientes, aunque no sea una persona. Seguiré al equipo mientras Dios me dé vida y salud. No poder ir al Racing lo sentiría muchísimo.

–¿Se siente querido por la afición?

–Me conoce mucha gente y eso me gusta mucho. Me paran y me dicen que coincidimos en una ciudad y en otra y eso me encanta porque me siento muy querido. Me tengo que acordar de todos, pero eso ya es imposible (ríe). Se me da mejor el vis a vis que este teléfono por donde estoy hablando. En persona, me paro con la gente que me saluda, hablo con ellos y paso un ratuco muy agradable y eso me encanta.