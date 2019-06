Competir y vivir, un binomio complicado, pero posible si sabes cómo ALTO NIVEL, FORMACIÓN Y LA JUNGLA El nadador Eduardo Blasco estrena en Cantabria DModa su particular espacio para reflexionar desde su experiencia en el deporte de élite a lo cotidiano EDUARDO BLASCO Martes, 18 junio 2019, 18:32

¡Hola, Cantabria! Lo primero que debo hacer es presentarme. Mi nombre es Eduardo Blasco Álvarez y tengo 24 años. Compañero vuestro de viaje en esta maravillosa tierra desde hace ya tiempo.

Soy nadador de la selección española, he recorrido medio mundo y, ahora, estudio Derecho como buenamente puedo en la facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria y trato de hacerme un hueco a base de trabajo.

Todo lo anterior no tiene mayor importancia, si uno no aprende de las vivencias que le ofrece el azar. Yo he vivido en muchos lugares y es aquí, en Cantabria, donde quiero sembrar el germen de una idea. Una idea que quizá, de momento, sólo viva en mi cabeza, pero que con vuestro apoyo y gracias a este espacio, podremos expandir.

Mis viajes, los obstáculos que me he encontrado a lo largo de mis años de competición y estudio y, como he dicho anteriormente, el aprendizaje que esto me ha ofrecido, me han llevado a reflexionar y tratar de ayudar a quienes luchan cada día. La gente como tú, tengas la edad que tengas, te dediques a lo que te dediques, seas quién seas, que vives en esta tierra. Será mi manera de devolver todo lo que me habéis enseñado.

No pretendo otra cosa que dar mi visión, sobre las vicisitudes del día a día, desde una perspectiva diferente, que nos ayude a compartir puntos de vista y acerque los diferentes mundos que en una sociedad conviven cada día.

Por eso, Cantabria DModa te acercará mis ideas y reflexiones sobre diferentes aspectos de la vida. Las dificultades que encuentra un joven, un estudiante universitario o un deportista y consejos sobre cómo afrontar diferentes situaciones, según mi punto de vista, para que juntos podamos ser mejores que ayer.

Os saluda desde aquí, Eduardo.

