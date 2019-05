Eduardo Blasco, la superación personal más allá del agua ESTO ES DEPORTE El nadador donostiarra, afincado en Cantabria, cuenta su historia como deportista de élite | Pronto colaborará con Cantabria DModa con sus particulares reflexiones y valores SERGIO SAINZ Martes, 28 mayo 2019, 18:31

Suma infinitas medallas y cada año se supera a sí mismo en el agua como nadador profesional, pero en las distancias cortas Eduardo Blasco (San Sebastián, 1994) demuestra que es mucho más que un deportista de élite. Nadie ha alcanzado su gesta de lograr cinco títulos consecutivos en una prueba del Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo, aunque viendo su inquietud cualquiera aseguraría su exitosa continuidad. Afincado en Cantabria desde hace tres años, disfruta de la tranquilidad de nuestra tierra entre entrenamientos –ahora en el Club Natación Camargo, por el que acaba de fichar– y clases de Derecho en la Universidad de Cantabria. Basta un charla con el donostiarra para entender sus sacrificios y su particular universo de valores. Sabe lo que quiere y lucha por ello, dentro y fuera de sus competiciones. Algo que trasladará próximanente en Cantabria DModa, con una sección propia en la que compartirá sus vivenvias y valores.

-¿Cómo es un día normal en la vida de un deportista de alto rendimiento?

-Un deportista de alto nivel, en mi opinión, debe, sobre todo, cuidarse. Especialmente cuidarse del mal hábito, cada uno se entrena como considera, pero el cansancio y la noche nos afectan a todos.

-¿En qué momento decidiste dedicarte profesionalmente al deporte?

-Creo que es una de las pocas decisiones que no tomé yo. Cuando tuve fundamento para tomar mis propias decisiones ya era deportista de élite. Considero que el deporte me eligió a mí.

-¿Cuáles son tus primeros recuerdos en el agua? ¿Alguien especial te impulsó a nadar?

-Recuerdo ser muy pequeño y estar en Donostia tratando de aprender a nadar y mi aitona (abuelo) fuera de la piscina. Lo cierto es que tengo que decir que en un primer momento sentía miedo al meterme en el agua. Me trae bueno recuerdo ahora, pero qué mal lo pasaba.

-Pensamos mucho en la parte física, ¿pero qué importancia tiene la psicológica en tu rendimiento?

-¿A cierto nivel? Toda. Considero que no existe gran deportista con alguna gran cualidad, todos son fenómenos, pero lo que diferencia a los buenos de los excepcionales es, precisamente, su mentalidad.

«Mi espíritu es libre, así que viajaré, mucho, pero desde Cantabria».

-Parece que socialmente el fútbol ocupa casi todos los titulares, ¿cómo podría cambiar eso y visibilizar otras disciplinas deportivas de éxito?

-Hoy manda el capital, el que más produce es el que más gana y los periodistas tienen que comer. El día que llegue un medio de comunicación fuerte apostando por referentes alternativos, traerá con él financiación, con ella, llegará el reconocimiento. A ver quién es el valiente.

-¿Por qué decidiste que fuera Cantabria tu destino? ¿Te imaginas asentado siempre aquí o tu espíritu es libre y no sabes dónde te llevará?

-Ambas cosas son ciertas. Me gusta esta tierra, no existe motivo alguno para abandonar Cantabria, pero mi espíritu es libre, así que viajaré, mucho, pero desde aquí.

-¿Qué renuncias has tenido que hacer para lograr una carrera de élite?

-He renunciado a todo aquello que me hubiera hecho renunciar a lo importante, que es el desarrollo personal, la realización y la satisfacción del deber cumplido. Yo tengo una cualidad que había que explotar, elegir una vida más cómoda me hubiera reportado también una vida de frustración.

-Joven, preparado e inquieto, pocos dirían que encajas en el perfil que se tiene de la juventud, más bien asociado a todo lo contrario…

-Precisamente, si esto es positivo, aquí espero que se me «use» para tratar de acercar mi modelo a gente que pueda aprovechar sus cualidades en pro de la sociedad. Somos el futuro.

«Si puedes ahorrar disgustos a tus compañeros, te diferenciarás del resto».

-Eres un compañero comprometido que has ayudado a personas en momentos delicados. ¿Qué te hace ejercer de 'hermano mayor'?

-Más que 'hermano mayor', considero que soy alguien que supero ciertos obstáculos y que trata de enseñar una vía a los que no han podido. Todos somos diferentes y necesitamos tiempo, pero si puedes ahorrar disgustos a tus compañeros, te diferenciarás del resto.

-Se habla poco de lo que pasa cuando acaban los pódium, las medallas… ¿Se os prepara para ello?

-Si te refieres a cuando ganamos, nos pagan, llegamos al aeropuerto de vuelta a casa y no se nos recibe como merecemos… Pienso que nadie está preparado para el ostracismo, después de tanto esfuerzo, eso lo más aprendiendo a base de victorias, las victorias anónimas de la élite.

-En plena emisión de 'Supervivientes' en televisión, ¿te verías en una experiencia así?

Se me ofreció ir, la respuesta fue simple. Yo no quiero ser conocido a cualquier precio. No me quiero convertir en eso que critico. Sería hipócrita.

-Si no fueras nadador y estudiante de Derecho, ¿cómo hubieras imaginado tu vida?

-Como Sabina, con imaginación, pero no debe ser fácil la vida del pirata, así que me quedo como estoy, que ya es bastante duro.

«Me ofrecieron ir a 'Supervivientes', pero no me quiero convertir en eso que critico. Sería hipócrita».

-¿Cuidas tu imagen en el agua u optimizas apostar por ropa técnica que te ayude en tus resultados?

-Por suerte, no hay mucha variedad de modelos en los bañadores de competición, trato de elegir modelos clásicos. Me gusta destacar sólo por los resultados, por lo menos en el agua.

-Fuera de la piscina, ¿cómo te gusta vestir? ¿Qué estilo te define?

-Bien siempre, pero informal. Sentirse a gusto es importante, no obstante, cada momento tiene su indumentaria.

-Nadas por todo el mundo, ¿algún país que te haya conquistado especialmente?

-No me atrevería a elegir un país sin haberlos descubierto por completo, pero de lo que yo he visto, lo mejor, Europa. Creo que muchas veces no valoramos lo que tenemos aquí, pensamos en Australia o Estados Unidos de América, cuando Europa es maravillosa.

-¿Cómo te gusta celebrar los éxitos? Especialmente cada vez que mejoras tus marcas personales…

-Con un día de distensión entre amigos y más trabajo. Conformarse es rendirse, ya habrá tiempo de mirar atrás, ahora hay que trabajar, ganar forma parte del plan. Hay que seguir.

«Conformarse es rendirse. Ahora hay que trabajar, ganar forma parte del plan, hay que seguir».

-Un consejo que te dieran y no olvidarás nunca…

«No todo es la natación», por una persona muy especial.

-¿Cómo te ves en el futuro?

Feliz, junto a alguien con miras, que sea capaz de sacar lo mejor de mí.

-¿Qué deportistas admiras? ¿Y fuera del ámbito deportivo personas que sean referentes para ti?

-Admiro a muchos, cada uno por algo diferente, es lo que hay que hacer, pero a nivel personal, el deportista que más destacaría es mi propio abuelo. No he conocido a nadie aún que hubiera aprendido tanto del deporte.

-¿Al dormir sueñas con tus campeonatos o logras desconectar?

-Es la piedra angular de mi rendimiento, duermo muy bien y así quiero seguir (risas).

-Con qué palabras te definirías…

Hambre.

Síguenos en: