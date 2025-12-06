Ruiloba despide a Ussía
El periodista, uno de los articulistas referentes de la prensa española, ha sido enterrado en el cementerio la localidad cántabra
C. S.
Ruiloba
Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:20
La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Ruiloba ha acogido este mediodía el funeral por Alfonso Ussía, uno de los articulistas de referencia ... de la prensa española, que falleció el viernes, a los 77 años, en la localidad cántabra, en cuyo cementerio ha sido enterrado. Y es que hacía tres décadas que el periodista hizo de Ruiloba su residencia permanente, un lugar donde se sentía «absolutamente feliz», y que definió como «El último paraíso de Europa».
Entre sus muchos premios figuran los prestigiosos González Ruano y Mariano de Cavia de Periodismo, el Jaime de Foxá de Literatura, la Pluma de Plata la de Oro que otorga el Club de la Escritura, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo, la Medalla de Oro de la Comunidad Madrid que se le otorgó este año, la Cruz del Mérito Naval y la Medalla de Oro de Madrid. Era académico de Bellas Artes de Santa Cecilia.
