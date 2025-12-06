El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los restos mortales del escritor son introducidos en el coche fúnebre antes de ser trasladados al cementerio. Juanjo Santamaría

Ruiloba despide a Ussía

El periodista, uno de los articulistas referentes de la prensa española, ha sido enterrado en el cementerio la localidad cántabra

C. S.

Ruiloba

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:20

La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Ruiloba ha acogido este mediodía el funeral por Alfonso Ussía, uno de los articulistas de referencia ... de la prensa española, que falleció el viernes, a los 77 años, en la localidad cántabra, en cuyo cementerio ha sido enterrado. Y es que hacía tres décadas que el periodista hizo de Ruiloba su residencia permanente, un lugar donde se sentía «absolutamente feliz», y que definió como «El último paraíso de Europa».

