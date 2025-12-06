El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

D. S.

Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

La Policía Nacional ha descartado la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género

Doménico Chiappe

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:07

Comenta

Ella tenía 48 años y dos hijos de tres años. Este sábado se lanzó al vacío desde la décima planta del edificio donde vivía, después de cargar en brazos a los dos niños. Ella, que según los vecinos tenía delirios de persecución derivados de alguna enfermedad mental por confirmar, murió al estrellarse contra el pavimento.

Los dos niños sobrevivieron a la caída, pero se encuentran muy graves en el Hospital Universitario 12 de Octubre y el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús..

Sucedió a las nueve de la mañana en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. La primera hipótesis, que podría tratarse de un caso de violencia de género, fue descartada por la Policía Nacional, que se trasladó al lugar, en la calle Ricardo Ortiz. Tras el aviso de los vecinos llegaron también el Samur / Protección Civil y los bomberos, según publicó Emergencias Madrid en su cuenta de X.

La mujer, cuyo nombre no ha trascendido, era de nacionalidad española. Aunque al ser un intento de asesinato de los menores por parte de uno de los progenitores, el caso no se califica como violencia vicaria por ser la madre la autora de los hechos, y no el padre. Aún se desconoce la situación que tendría la mujer que se suicidó con una posible pareja o el padre de los niños.

La investigación del caso está en manos de la Policía Nacional.

