Un tren en la ruta Santander-Bilbao a su paso por Gibaja Javier Cotera

El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables

El estudio que está en información pública ya decía que ninguna de las opciones «cumplía los objetivos», por lo que es previsible que no llegue a aprobarse | Cuando acabe el proceso se levantará la suspensión de licencias y el siguiente paso sería apostar por mejorar la vía actual o elaborar otro estudio

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

El pasado 7 de noviembre, con más de dos años de retraso, el Ministerio de Transportes sacó a información pública el estudio del tren ... rápido entre Santander y Bilbao, un documento que cuestionaba la rentabilidad económica y social de la obra, pero que al mismo tiempo definía los dos hipotéticos trazados por los que podrían discurrir los trenes, con un presupuesto cercano a los 4.000 millones de euros en ambos casos. Ese proceso de exposición pública es el que da voz a las partes afectadas. Tras analizar el documento y las consecuencias de la actuación, los dos actores directamente implicados ya han dado su opinión.

