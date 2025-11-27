El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión vecinal en el polideportivo de Ribamontán al Monte esta misma semana. DM

El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao

Los alcaldes movilizan ya a sus vecinos para presentar alegaciones al trazado del corredor por las «cicatrices» que dejará en sus territorios y las «graves afecciones» para familias y negocios

Elena Tresgallo
Ana Cobo

Elena Tresgallo y Ana Cobo

Santander | Santoña

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

Muchos de los ayuntamientos por los que discurrirá, en un futuro algo lejano aún, el trazado del tren Bilbao-Santander están mostrando ya su « ... oposición frontal» a las alternativas publicadas por el Ministerio de Transportes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 7 de noviembre. De las seis o siete variantes que se propusieron inicialmente, se han seleccionado la A1 y la C1, que afectan a quince municipios desde Castro Urdiales a Santander. La primera consecuencia de la publicación es la «suspensión inmediata» de licencias urbanísticas, «durante año y seis meses», allá por donde se proyecta el paso del futuro ferrocarril. La segunda, «la incertidumbre» que causa a los cientos de afectados en sus propiedades, ya que este estudio –se haga o no– «solo decaerá cuando pasen diez años de su publicación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Kaki o persimón: una de las joyas nutricionales del otoño
  2. 2

    De electricista en Cartes a la cúpula del PSOE
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4

    La Guardia Civil recupera dos remolques cisterna sustraídos en Galizano
  5. 5

    Se incendia un coche aparcado en la calle Marqués de la Hermida de Santander
  6. 6 La justicia da la razón a los propietarios de Casa Alvarado en Laredo y permite instalar un ascensor
  7. 7

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  8. 8

    Vallas rotas, luces medio arrancadas y pintadas, el saldo de los actos vandálicos en Santillana del Mar
  9. 9

    Santander inicia una consulta ciudadana para planificar el futuro de sus zonas verdes
  10. 10

    El Gobierno pagará 7,2 millones durante 26 años por la carretera que unirá Requejada y Suances

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao

El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao