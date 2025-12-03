Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio

El proyecto del trazado del tren a Bilbao redactado por el Ministerio de Transportes ha cosechado una llamativa unanimidad: todos los alcaldes de los municipios que atraviesa están en contra ... . Once de ellos ya han levantado la voz contra un estudio que se lleva por delante viviendas e infraestructuras y arrasa con patrimonio histórico y natural en sus ayuntamientos. Todos coinciden en apoyar una obra que, como el Consejero de Fomento, Roberto Media, consideran «irrenunciable», pero no están dispuestos a pagar tan alto precio por ella.

Medio Cudeyo «El pueblo de San Salvador quedaría destrozado»

La lista de bienes afectados por el trazado en el municipio suena como un inventario de daños tras un terremoto: cinco edificios industriales, seis edificios anexos, 26 viviendas, cuatro locales comerciales, una iglesia y un colegio. Un destrozo que se lleva por delante el pueblo de San Salvador, según la alcaldesa, María Higuera.

«Creemos que es un estudio informativo que no está suficientemente analizado, que podría tener otro trazado que hubiera afectado menos a San Salvador. Lo que todos los vecinos nos transmiten es que se trata de un pueblo que ya ha demostrado que es solidario y ha sido suficientemente maltratado por infraestructuras con la autovía, la autovía del agua, la ampliación de la autovía, la doble vía el tren... Podrían cuidarlo más y tratarlo con un poco más de cariño con un trazado menos agresivo. La autovía a un lado, el ferrocarril, este tren... lo harían desaparecer».

La postura del Ayuntamiento de Medio Cudeyo es clara: «Pedimos la retirada del estudio. No nos oponemos al progreso de Cantabria, pero a cualquier precio, no».

Colindres Laredo, la parada que está fuera de su municipio

La primera sorpresa que se han llevado los responsables municipales de Colindres con el proyecto del tren a Bilbao es que ubica la parada de Laredo en su localidad. «El Ayuntamiento se muestra a favor de mejorar la conexión ferroviaria Santander-Bilbao, pero el municipio de Colindres tiene una extensión de 6,6 kilómetros cuadrados, y el de Laredo, de 15,71, así que consideramos que si el Ayuntamiento de Laredo tiene la necesidad imperiosa de tener una parada, en buena lógica debería encontrar los terrenos adecuados para ello y ponerlos a disposición; si, en cambio, el interés es general, la solución debe ser la más adecuada y menos perjudicial para lña comarca», sostiene el concejal de Patrimonio, Adrián Setién.

El alcalde, Javier Incera, opina que el diseño presentado no resulta aceptable «cuando afecta a la Encina –mejor árbol de España 2023– y ermita de San Roque, al Camino Real, al Monte de la Redonda, a Colindres el de Arriba, al Parque Medioambiental del Tintero, a la iglesia de San Juan y al cementerio de Colindres, lo que parece un ataque injustificado a la sostenibilidad y al patrimonio histórico artístico de Colindres, en un suelo rústico protegido especialmente por el planeamiento municipal».

«Es mi deber defender que Colindres no sufra la destrucción de buena parte de su patrimonio histórico y medio ambiental, cargando con una macro infraestructura a las afueras del municipio que sólo va a interactuar ligeramente con la vida económica del casco urbano».

Solórzano «El recorrido nos parte en dos»

«Se lleva una nave ganadera, una casa, va por todas las fincas –las más grandes que hay y de más utilidad para la ganadería–, y también se lleva otras dos edificaciones: un chalé y una cuadra». Santiago Campos, el regidor, va describiendo el daño que haría la nueva línea ferroviario al atravesar el municipio, y advierte que los túneles proyectados en la obra van por encima de los acuíferos que surten de agua al municipio, sin que se sepa cómo los afectarán.

«También nos hace una subestación, con una línea de alta tensión de dos kilómetros que pasa justo por delante de los pisos de protección oficial. Aquí nos parte el pueblo en dos», concluye.

Ribamontán al Monte «Si un trazado es malo, el otro es peor»

«Nosotros estamos afectados por los dos trazados que propone el Ministerio, el A1 y el C1: si uno es malo, el otro es peor», asegura Joaquín Arco, su alcalde.

«El A1 parte de Villaverde y pasa por Hoz; entre túneles y viaductos hay, de momento, cinco casas afectadas. Este trazado hace un túnel en todo el monte de la Virgen del Camino, que tiene afluentes y manantiales , con el miedo de que pueda a afectar a las bolsas de agua, algo no contemplado en el estudio».

«El C1 tira 35 casas: comienza en Villaverde, se empieza a abrir, pasa por el centro de Hoz, deja un viaducto en mitad de todo el valle y pasa al lado del complejo polideportivo; después va a Anero y Garzón y se mete a la zlona de Solórzano. El impacto visual, a bienes de interés cultural y patrimoniales privados es increíble. El otro trazado es malo, pero éste es nefasto».

Guriezo Una pequeña modificación evitaría los perjuicios

El dibujo de las dos alternativas que plantea Transportes afecta en cada caso a un barrio del municipio, Lugarejos y Torquiendo. Se trata de «barrios altos, sin masificación», como señala el regidor, Ángel Llano, que añade que con una ligera variación del trazado se podrían evitar los perjuicios a los vecinos que viven allí.

«Creo que nadie está en contra de los avances y el progreso para Cantabria, pero es una cuestión que con pequeñas variaciones se podría solventar, sin pasar justamente por esos dos barrios. Quizás se deba a la forma en que se ha diseñado el trazado, sin consultar a los municipios ni comprobar las zonas. Variándolo un poquito se podría librar y no hacerlo pasar por las casas. Insisto en que no estoy en contra de que pase el tren, porque se trata de un proyecto muy beneficioso y a todos nos va a venir bien, pero, en este caso, unas pequeñas correcciones evitarían los problemas».

Bárcena de Cicero «Va a dividir más el pueblo»

Gumersindo Ranero, el alcalde, advierte de que la línea del tren a Bilbao, tal y como está planificada, cruzaría el municipio «de una esquina a otra». «Aparte de todos los edificios que tiran, creemos que lo más importante es que dividan más el pueblo, porque nosotros ahora ya tenemos la autovía, y a unos 250 metros va a pasar la vía del tren».

«El proyecto no sólo afecta a las casas que van a ser derribadas, porque en todas las partes bajas las viviendas van a quedar por debajo de lo que es el trazado».

Entrambasaguas Un proyecto «inasumible»

Gloria Sierra, regidora de Entrambasaguas, reconoce que en comparación con otros municipios vecinos, el trazado previsto para el tren entre Santander y Bilbao afecta al suyo de forma más ligera. «A nosotros nos afecta en menor medida porque nos pasa por una zona muy al límite, en el pueblo de Puente Agüero: con un poquito más de suerte ni nos hubiera tocado».

Aun así, opina que cualquiera de los dos trayectos planeados «es malo». «Nuestra oposición al proyecto es total».

«Teniendo en cuenta cómo afecta a nuestro municipio y teniendo en cuenta cómo afecta al resto, el trazado es inasumible. Otra cosa es que estemos completamente de acuerdo en que haya que hacer un tren, que haya que mejorar, en todos los beneficios que va a suponer, sin lugar a dudas, para la comunidad autónoma. Pero de ahí a que tenga que ser ese trazado hay un trecho».

Concretamente, una de las alternativas cruza una zona de viviendas unifamiliares en la zona de Puente Agüero. «No pasa directamente sobre ellas, pero están en la zona de afectación». En la otra, «aún peor», se llevaría por delante una o dos viviendas, «y el resto quedarían afectadas también». «Cualquiera de las opciones es mala; una aún peor».