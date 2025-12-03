Una obra que empieza a dar problemas antes de comenzar

J.A. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:10 Comenta Compartir

La nueva línea ferroviaria entre Santander y Bilbao, que debería unir ambas capitales en un tiempo razonable, es para los más incrédulos un proyecto como el AVE que nunca llegará a Santander. Al menos, la presentación del estudio elaborado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha conseguido que pase de ser una aspiración a un dibujo sobre el papel, aunque todavía falta un largo camino para que se transforme en una realidad.

El hecho de que el proyecto duplique el presupuesto previsto hasta los 4.000 millones, que el Ministerio ponga en duda su rentabilidad y que aún no esté claro si se acometerá en fases que parecen más pensadas en satisfacer la conveniencia del País Vasco que la necesidad de Cantabria, son cuestiones hacen presagiar nubarrones en el horizonte de la conexión ferroviaria.

Ésta, en cualquier caso, no se pondrá en marcha ni a corto ni a medio plazo: según el delegado del Gobierno, Pedro Casares, obligado a ser optimista con las actuaciones del Gobierno, se daría por satisfecho si el tren lograra hacer sus primeros viajes antes de 2050, dentro de 25 años.

Esos largos plazos no impiden que la obra, que todavía no tiene un recorrido decidido, empiece ya a dar problemas: aparte de los quebraderos de cabeza para los alcaldes de los municipios que la vía cruza sobre los planos, que luchan para evitar que sus municipios sean los sacrificados por el proyecto, el Ministerio ha ordenado suspender la concesión de licencias en los terrenos que podrían verse afectados por él.Con el proyecto, quedan en suspenso la aprobación de nuevas clasificaciones y calificaciones de suelo, los efectos de las ya aprobadas y el otorgamiento de nuevas autorizaciones y licencias urbanísticas, una situación que se mantendrá durante un año –prorrogable otros seis meses–, que sumirá en la incertidumbre a muchos vecinos en los quince municipios, desde Santander a Castro Urdiales, con propiedades 'arrolladas' por el paso del nuevo tren.