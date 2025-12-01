Diez alcaldes urgen la retirada del estudio del tren a Bilbao diseñado por el Ministerio y piden alternativas «menos agresivas»

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha criticado este lunes el proyecto de trazado del tren a Bilbao diseñado por el Ministerio de Transportes que, ... en su opinión, «parece que está hecho para generar una oposición total de la ciudadanía». Lo ha dicho tras mantener una reunión con diez alcaldes de los municipios perjudicados por ese diseño, que reclaman que la futura línea férrea resulte «menos agresiva».

Media informó de que este mismo lunes enviará una carta al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, solicitándole una ampliación de un mes del plazo para presentar alegaciones, que concluye en diciembre, «un plazo muy razonable para que todos los ayuntamientos puedan presentar esas alegaciones, y también el propio Gobierno de Cantabria».

Alcaldes y representantes de los ayuntamientos de Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Entrambasaguas, Solórzano, Ampuero, Hazas de Cesto, Guriezo, Villaescusa, Ribamontán al Monte y Bárcena de Cicero, han participado en este encuentro, celebrado en la sede de la Consejería, en el que han manifestado su preocupación por los perjuicios que en algunos casos ya está provocando este proyecto –con la suspensión de licencias de todo tipo en el entorno de los dos trazados alternativos presentados por el Ministerio–, y su oposición a este diseño inicial que exigen sea modificado.

«Para el Gobierno de Cantabria hay una cosa prioritaria: el tren Santander-Bilbao es un objetivo irrenunciable. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, no como ese documento que se acaba de presentar», insistió el consejero, quien avanzó que las alegaciones del Gobierno, por un lado, justificarán que la conexión ferroviaria es un proyecto económica y socialmente viable, y, por otro, tratarán de modificar su trazado.

La alcaldesa de Medio Cudeyo, María Higuera, explicó que la propuesta del Ministerio supone un «destrozo» para su municipio, que, por ejemplo, conllevaría el derribo de la iglesia, el colegio y una treintena de viviendas en el pueblo de San Salvador. «Desde el Ayuntamiento se van a realizar todas las alegaciones para que se retire este estudio y se haga uno nuevo que muestre un trazado mucho menos agresivo».

También mostró su «oposición frontal» Joaquín Arco, regidor de Ribamontán al Monte. «Nosotros tenemos no uno, sino dos trazados. Si uno es malo, el otro es peor: uno nos lleva patrimonio de acuíferos; el otro nos lleva 35 viviendas». «No digo que el problema se cargue en otro ayuntamiento, sino que busquen la zona menos lesiva, que aprovechen infraestructuras ya existentes y que hagan el menor daño posible».

Similares posturas expresaron el alcalde de Bárcena de Cicero, Gumersindo Ranero, y el teniente alcalde de Hazas de Cesto, José María Ruiz. Según el primero, el trazado presentado «cruza de una esquina a otra» el municipio, dividiendo el pueblo, algo parecido a lo que sucede en Hazas de Cesto, que «atraviesa en diagonal». «No nos oponemos a que se haga el tren Santander-Bilbao, pero sí pedimos que se haga un trazado que sea favorable y que beneficie a todos los vecinos en general», declaró Ruiz.