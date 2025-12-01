El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los alcaldes de los municipios afectados se oponen al trazado diseñado por el Ministerio de Transportes. Roberto Ruiz

Diez alcaldes urgen la retirada del estudio del tren a Bilbao diseñado por el Ministerio y piden alternativas «menos agresivas»

Roberto Media: «Da la sensación de que el proyecto está hecho para generar una oposición total»

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:09

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha criticado este lunes el proyecto de trazado del tren a Bilbao diseñado por el Ministerio de Transportes que, ... en su opinión, «parece que está hecho para generar una oposición total de la ciudadanía». Lo ha dicho tras mantener una reunión con diez alcaldes de los municipios perjudicados por ese diseño, que reclaman que la futura línea férrea resulte «menos agresiva».

