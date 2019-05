Descubre al 'instagramer' Jaime T. Lecuona y sus inspiradoras fotografías de Cantabria 12:37 #12MESES12IGERS Conocido en las redes como @trigorina22, suma más de 11.000 seguidores atrapados por sus paisajes y visiones únicas SERGIO SAINZ Domingo, 5 mayo 2019, 14:45

Aunque tiene el corazón y sus archivos fotográficos divididos entre País Vasco, Valladolid y Cantabria, Jaime T. Lecuona se siente cada vez más de la 'tierruca'. De hecho, el guipuzcano la plasma con cariño y personalidad ante sus más de 11.000 seguidores en Instagram, donde se presenta como @trigorina22. Además de miembro activo de la comunidad @igerscantabria, también gestiona @igersvalladolid. En sus publicaciones los paisajes ganan, siempre con una mirada que impresiona por los detalles y la profundidad. Quien conoce a este 'instagramer' destaca su cercanía y una simpatía que multiplica junto a su compañero de 'disparos' únicos, @tatsuhattori. Ambos se pierden y encuentran por los rincones infinitos, cómplices y auténticos. Por estos y muchos más motivos que él mismo explica en la entrevista y el divertido vídeo, Jaime es el mejor Míster Mayo para esta sección. Y es que desde Cantabria DModa nos proponemos completar el calendario con tantos y tan inquietos #igers.

-¿Cuántos seguidores tienes?

-11.3000 (11,3 k).

-Primera foto en Instagram.

-Fue el 26 de noviembre de 2015. Un atardecer en la iglesia de la antigua de Valladolid.

-¿Cómo conociste y qué es para ti #igerscantabria?

-Viendo fotos de Cantabria vi la quedada del capricho de Gaudí y lo pasé estupendamente, conocer IgersCantabria para mí ha sido una experiencia estupenda.

-La imagen con más 'likes'.

-No es algo que me fije mucho, pero debe ser alguna con 4.000 más o menos.

-¿Tienes algún sello en tus fotos?

-Intentar conseguir mostrar desde mi punto de vista lugares conocidos, pero sobre todo desconocidos y mostrar su gran encanto.

Galería. Selección de imágenes del 'instagramer'. / @TRIGORINA22

-¿Cómo definirías tu 'timeline'?

-Lo mío es un poco caótico porque lo que vivo en Instagram es el momento y lo que viva en el ahora.

-Un rincón que te guste fotografiar especialmente...

-Yo como soy de interior me encanta ir a la costa, y en Cantabria tenemos Liencres que es maravilloso, Costa Quebrada y por culpa de @TatsuHattori me he vuelto un asiduo de la costa de Cueto.

Su particular mirada en Liencres. / @TRIGORINA22

-'Selfies', ¿sí o no?

-No soy mucho de 'selfies' para documentar que se pasa muy bien nunca está de más.

-¿Qué hace especial a Instagram respecto a otras redes?

-Lo que la hace diferente es que hay muy buen rollo sin buscar la confrontación y que descubres gente maravillosa.

-Una cuenta que te inspire...

-Es complicado, pero al que más admiro que haya podido conocer es a @davidrocaberti que hace unas fotos increíbles… El señor que me ha grabado la entrevista por cómo disfruta o @elgato.malo, que vive la fotografía desde un punto de vista diferente o @sheiku que sin Instagram probablemente no hubiera conocido.

-Tu 'hashtag' favorito...

-Aparte de #IgersCantabria y los que se utilizan según la temática de cada foto desde hace un tiempo #ZampaFotos que es como nosotros disfrutamos de la fotografía, cominéndonos la vida a instantes.

Post que improvisó con un móvil chino. / @TRIGORINA22

-Un iger es...

-Una persona que usa la red la disfruta y no tiene ningún problema den compartir cómo lo hace, su gusto por la fotografía y lo que disfruta en Instagram junto con los grupos de Igers.

-¿Cantabria se promociona bien en las redes?

-Aquí como persona que vengo de fuera, para mí no creo que se promocione en redes, parece que siempre se muestre lo mismo, Cabárceno, Comillas, el Teleférico, lo conoce todo el mundo. Posicionemos cosas increíbles que no conoce nadie y tenemos en Cantabria, y hay muchas. Instituciones, ahí está el trabajo que Cabárceno ya lo conoce todo el mundo porque es maravilloso.

-Aguna anécdota de un 'instameet'.

-Y no vale la del muñeco de @TatsuHattori. Disfrutando del premio que gané con la instameet de burga en el balnerario de puente Viesgo, pensábamos que nos íbamos a aburrir, estuvimos 5 horas y salimos cansados y con hambre (risas).

-¿Qué opinas del postureo en las redes?

-Sí. Sin postureo no existía la red en sí. Nos vamos a mostrar como queremos ser más que como somos. No sé si está bien, pero es lo que hacemos.

-Socialmente, ¿las redes nos unen o nos separan?

-Nos une con gente que no conocemos, pero nos roba un tiempo que a veces nos separa de la gente que realmente tenemos cerca. La clave está en el encontrar el punto medio.

-Una foto pendiente por realizar...

-Muchísimas, la clave es esa que te queden muchas y mejorar las que ya hiciste. Apoyemos el turismo interior y rural para dar ese empujón que necesitan.

