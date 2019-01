Los latidos fotográficos del torrelaveguense Hugo Castro en Instagram 02:42 12 MESES, 12 #IGERS El artista conceptual estrena esta sección, en la que conoceremos a algunos de los usuarios más activos de la comunidad #igerscantabria SERGIO SAINZ Domingo, 13 enero 2019, 12:58

Una mirada única se multiplica por miles cuando hablamos de las redes sociales. Y cuando se trata de emociones, más. Así, con esta matemática viral, la comunidad @igerscantabria suma usuarios y seguidores cada día, cómplices de tantas y tan auténticas fotografías que tienen a nuestra región como escenario principal. Desayunar con sus publicaciones asegura una dosis de buena energía, la misma que crean en sus habituales encuentros, los 'instameet', y en todos los contenidos que comparten. Con la filosofía de trasladar su esencia y poner cara a algunos de sus inquietos creadores surge esta nueva sección de Cantabria DModa, '12 meses, 12 #igers'. Cada primer domingo de mes descubriremos a un Instagramer y su particular talento fotográfico, saltando la barrera virtual y humanizando arrobas.

Abre este punto de encuentro de 'likes' y sensaciones el torrelaveguense Hugo Castro, conocido en la red como @sheiku. Su trabajo como fotógrafo conceptual y publicitario llama la atención por la coherencia y belleza de cada imagen que sube a la red, corazones mediante. Trabajos que le valieron que la propia cuenta oficial de Instagram destacase su originalidad y vitalizara su potencial. Después de vivir unos años fuera de Cantabria ha regresado a casa y está muy activo con la comunidad de igersCantabria. Sus post tienen un sello visible de latidos e historias que necesitan pocos elementos, pero cuentan mucho.

-¿Cuántos seguidores tienes?

-64.000 seguidores.

-Primera foto en Instagram.

-Empecé a usar Instagram en el 2011. No recuerdo cuál fue la primera foto que publiqué, pero seguramente tendría que ver con los estudios de arte que realizaba en aquellos años. Cuando cambié la forma de utilizar Instagram en el 2014 borré todas la fotos. La que ha quedado como primera a partir de ese momento es la que titulé «Anger» y formaba parte de una serie de fotografías que trataban de expresar sentimientos primarios mediante composición.

-La imagen con más 'likes'.

-La publicación con más «likes» es en realidad una recopilación de mi serie de corazones (6.825 likes). La publicación de una foto única fue una de las que ganó el reto de Instagram #WHPoutofplace en el 2015 (5.201 likes).

-¿Tienes algún sello en tus fotos?

-Muchos podrían decir que las fotos de corazones y los motivos de color rojo describir mi galería. Y eso es cierto en el sentido figurativo. Más allá de eso hay elementos de cohesión más fuerte que hace que mis fotos se puedan ver juntas. Son trabajos muy emocionales, que tratan temas íntimos como la inquietud por el paso del tiempo, miedos a la exposición social, la falta de objetivos vitales, la soledad o la desilusión. Dentro de cada tema intento fabricar una lectura positiva y negativa al mismo tiempo.

-Un rincón que te guste fotografiar especialmente.

-Como el estilo de fotografía que yo hago es principalmente bodegón, mi cámara no se mueve mucho. Lo hago todo en mi mesa de trabajo, con mis fondos, soportes y focos de mi pequeño estudio.

«Mis trabajos muy emocionales, que tratan temas íntimos como la inquietud por el paso del tiempo o miedos a la exposición social»

-Selfies, ¿sí o no?

-Si nos referimos al selfie típico, definitivamente, no. He salido unas cuantas veces en mis fotos como un elemento humano dentro de una escenificación. Planifico la escena antes y una vez colocado disparo de forma remota.

-¿Qué hace especial a IG respecto a otras RRSS?

-La plataforma se creó de manera que todo girara en torno a las fotos. Incluso el componente social no se olvidó de lo que realmente importaba. Más tarde fue incorporando otro tipo de contenido, videos, stories, directos; pero como formas nuevas de crear. Otras redes sociales están más orientadas al micro-blogging, al diario personal o a la música.

-Una cuenta que te inspire.

-@3cm_lin.

-Hashtag favorito.

-#conceptualphotography y #heartaholic (que es mío).

-Un Iger es…

-Un Iger es un usuario de Instagram que participa y crea comunidad, global y localmente. Disfruta compartiendo sus fotos con la comunidad y compartiendo experiencias y actividades más allá de Instagram.

«No he sentido que el contenido cántabro tuviera especial relevancia en redes fuera de sus fronteras»

-¿Cantabria se promociona bien en las redes?

He vivido fuera de Cantabria mucho tiempo y no he sentido que el contenido cántabro tuviera especial relevancia en redes fuera de sus fronteras. Lo que sí sé es que la comunidad #IGERSCANTABRIA está trabajando duro por posicionar a Cantabria en el mapa de comunidades españolas.

-Anécdota de un 'instameet'.

-Hace muy poco que regresé a Cantabria y recientemente he empezado a participar de la comunidad de manera presencial. Y espero seguir haciéndolo mucho más. Dentro de un tiempo seguro que tendré más de una anécdota que contar.

Galería. Algunas de las publicaciones más icónicas del fotógrafo. / @SHEIKU

-¿Qué opinas del 'postureo' en las redes?

-Creo que es inevitable. Instagram es social, pero te permite controlar la forma en la que te expones. A todos nos gusta ese control y nos proyectamos de una manera idílica. Es inevitable aunque muy difícil de sostener.

-Socialmente, ¿las RRSS nos unen o nos separan?

-Depende del uso. Es muy fácil ir cayendo en los brazos de la socialización rápida y fácil de las redes sociales. Es adictivo y las redes lo saben. Y quieren más de nosotros. De todos modos, poder conectar con personas afines sin importar dónde estén siempre es enriquecedor, aunque sea virtual. Otra opción es utilizar los puntos en común que nos unen, en este caso Instagram, y formar comunidad más allá de la plataforma. En este caso, las redes pueden ser un buen medio para unirnos.

-Una foto pendiente de realizar...

-Hay muchas fotos que dejo en el cajón de pendientes por falta de medios técnicos o de espacio. Cuando me surge una idea no tengo en cuenta los medios necesarios. Me dejo llevar, desarrollo el concepto, hago el boceto y al final pienso en los materiales, herramientas, espacios o mano de obra para realizarlo. Ahí es cuando me doy cuenta de que es una idea para el cajón de pendientes.

