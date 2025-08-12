El once del Racing toma forma

José Alberto utilizó el partido de los Campos de Sport del pasado fin de semana, ante el Cagliari, como test definitivo con armamento de fogueo ... . El once que presentó el técnico asturiano será la base del que debutará el sábado -17.00 horas- frente al Castellón, en el campeonato liguero. Al menos ocho futbolistas repetirán. Y si no son nueve, es porque la lesión de Michelin, finalmente, no permitiese al lateral derecho volver a la hoja de alineaciones.

Si finalmente cuerpo técnico, futbolista y servicios médicos optan por no forzar ante el Castellón, el entrenador racinguista tampoco tendrá que romperse mucho la cabeza. La opción más natural sería la de meter a Marco Sangalli en el equipo titular. Si no, también puede optar por colocar en banda a Álvaro Mantilla, lo que, además, le permitiría mantener a Javi Castro y Manu Hernando en el centro de la zaga. Pero, aunque está perfectamente preparado para actuar junto a la línea de cal, hace tiempo que José Alberto no hace uso de esta opción.

Las claves Lateral derecho Pendiente de Michelin, Sangalli se postula como sustituto si se confirma la baja del francés La zaga La principal duda es si Mantilla entrará en el centro de la defensa, en detrimento de Hernando

La presencia de Mantilla es la principal duda de cara al sábado. Ante el Cagliari, el camargués disputó el encuentro matinal, en Astillero. El de la aparente segunda unidad. Pero es un hombre de absoluta confianza del técnico y, además, el canterano ha mostrado un buen nivel durante la pretemporada. Así que probablemente parte por delante de Manu Hernando en la parrilla por el perfil derecho del centro de la zaga.

La otra diferencia con respecto al partido contra el Cagliari, esta sin mucho debate, será la entrada de Aldasoro en el doble pivote. Como Mantilla o Sangalli, el de Beasain fue otro de los titulares por la mañana en Astillero. Esa decisión, probablemente, tenía que ver con la intención de José Alberto de dar minutos al retornado capitán, Íñigo Sainz-Maza, en el choque vespertino en los Campos de Sport de El Sardinero. Como quería darle los noventa minutos a Aldasoro, optó por dejar posibilidades de cambio para la tarde.

Michelin no está descartado para recibir al Castellón Michelin se lesionó al cuarto de hora del choque contra el cuadro italiano, en un lance con Piccoli. Tras el partido las sensaciones del futbolista eran un poco mejores y las pruebas han confirmado que no ha habido rotura de fibras. El francés tiene una contractura post-elongación en los isquiotibiales del muslo izquierdo, por lo que no está descartado para la visita del Castellón, el sábado, a los Campos de Sport. Los próximos días serán claves para conocer la disponibilidad del lateral derecho racinguista.

Así que el acompañante de Maguette Gueye en la sala de máquinas fue el canterano Sergio Martínez, que cuajó un partido excelso. Y, a falta de la llegada de algún mediocentro en el mercado, entrará en las convocatorias, pero el míster ya dejó claro en rueda de prensa que, de momento, debe seguir creciendo antes de dar el salto real al primer equipo.

Los que repetirán

A partir de ahí, los otros ocho repetirán. Porque la portería va a seguir siendo de Jokin Ezkieta, pese a la llegada de Andreev. Pese a que el búlgaro no ha estado mal durante la pretemporada, la jerarquía manda en este caso y el navarro permanecerá bajo el arco hasta nueva orden.

Javi Castro también parece fijo en el centro de la zaga. El hecho de que el madrileño actuase contra el Cagliari en el perfil izquierdo le coloca como candidato número uno al eje de una retaguardia que, de momento, parece que permanecerá en una línea de cuatro pese a las probaturas del téncico a lo largo de la pretemporada. Completará la defensa Mario García por la izquierda, porque ahora mismo no hay debate sobre la titularidad en esa posición.

Doble pivote Aldasoro, que no jugó en El Sardinero, será el acompañante de Maguette en el centro del campo

Como el doble pivote está escaso de efectivos, tampoco tiene mucha historia saber que Maguette Gueye será titular junto al citado Aldasoro. Porque Íñigo Sainz-Maza apenas acaba de reaparecer tras su larga lesión y aún tendrá que llevar a cabo un proceso de integración paulatina en los próximos meses.

La línea de tres mediapuntas, esa tan característica en el Racing en los últimos años por su desbordante talento, tiene tres nombres fijos: Andrés Martín, Yeray e Íñigo Vicente. Así, de derecha a izquierda. Es verdad que, tal y como reconoció José Alberto el sábado, el canterano no se encuentra en su puesto ahí ubicado, pero, ante la categoría de sus escoltas por la banda y si no llega ningún especialista en lo que queda de mercado, será territorio para el de Isla. Más allá de que, a día de hoy, los tres son indiscutibles, también es cierto que no tiene mucho fondo de armario José Alberto en caso de urgencia para sus posiciones más desequilibrantes.

La llegada de Asier Villalibre ha completado el once inicial. El delantero vasco llegó y debutó como titular, sin ni siquiera entrenar con el equipo verdiblanco. Sin Juan Carlos Arana, va a ser el delantero titular sin discusión. De momento, hasta finales de septiembre, como mínimo. Todo ello en detrimento de un Jeremy que se había erigido como opción de urgencia tras la lesión del delantero canario. Ahora, el canterano tendrá que esperar, pero seguro que contará con minutos en las segundas partes.