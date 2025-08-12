El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Once que presentó el Racing el sábado ante el Cagliari en los Campos de Sport. RRC

El once del Racing toma forma

A falta de más fondo de armario, el equipo que saque José Alberto ante el Castellón se parecerá bastante al del sábado pasado frente al Cagliari

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

José Alberto utilizó el partido de los Campos de Sport del pasado fin de semana, ante el Cagliari, como test definitivo con armamento de fogueo ... . El once que presentó el técnico asturiano será la base del que debutará el sábado -17.00 horas- frente al Castellón, en el campeonato liguero. Al menos ocho futbolistas repetirán. Y si no son nueve, es porque la lesión de Michelin, finalmente, no permitiese al lateral derecho volver a la hoja de alineaciones.

