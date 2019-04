La torrelaveguense Montse Ortega llena Instagram con su mirada infinita sobre Cantabria 06:06 Imagen de Montse Ortega Sainz, protagonista del mes con #igerscantabria. / @TRES_DE_ABRIL_ #12MESES12IGERS No podía ser otra que @tres_de_abril_ la protagonista de nuestra entrevista mensual con la comunidad #igerscantabria SERGIO SAINZ Domingo, 7 abril 2019, 14:02

Las personas hacen a los lugares como demuestra Montse Ortega Sainz (@tres_de_abril_), natural de Torrelavega, que tenía que ser la entrevista de este mes de la comunidad @igerscantabria en Cantabria DModa en honor a su nombre virtual. Su fuerte son las imagenes de paisajes en los rincones infinitos de Cantabria. Quienes la conocen destacan de ella su cercanía y sensibilidad, rasgos que asoman en sus publicaciones. Comparte este viaje de preguntas y fotografías con uno de los responsables de la comunidad de 'instagramers', Tatsuyoshi Hattori (@tatsuhattori), quien cede el testigo como protagonista de esta sección. Santillana del Mar es su localización cómplice para este tiempo viral.

-¿Cuántos seguidores tienes?

-Unos 1000 seguidores arriba abajo, ahí andamos.

-Primera foto en Instagram.

Data del 24 de abril de 2018 de un concierto en Santander de Rulo y la Contrabanda. Con móvil normalito, desde lejos, pero el instante había que tenerlo para siempre. Y este ha sido mi comienzo en Instagram, abrí cuenta a los dos días y la publiqué.

-¿Cómo conociste y qué es para ti #igerscantabria?

-Fue el diciembre pasado cuando asistí a una exposición fotográfica de Tatsu @tatsuhattori. Allí conocí a varios miembros de esa comunidad y empecé a formar parte de esta aventura.

-La imagen con más 'likes'.

Playa de La Arnía vista por la 'instagramer'. / @TRES_DE_ABRIL_

-Es la «Cueva» de la Playa de la Arnía en Costa Quebrada a la que por cierto me encanta ir, se podría decir que es mi lugar en el mundo y muy contenta con que haya gustado tanto.

-¿Tienes algún sello en tus fotos?

-Mi sello es siempre acompañar la imagen con un texto. La captura de ese momento siempre va a quedar como un recuerdo del propio instante que poder revivir y un pensamiento convertido en fotografía, sentir esa pequeña locura como la llamo yo e intentar con ello transmitir todo esto al que lo está viendo. Y en cuanto al texto siempre va a tener relación con la fotografía o con el momento en el que está tomada.

-¿Cómo definirías tu 'timeline'?

-La naturaleza mediante paisajes y detalles. Ante todo, sentirme a gusto con la fotografía que voy a publicar, sin previsión de hora o fecha, sobre la marcha, combinando lo que pueda tener en ese momento preparado.

-Un rincón que te guste fotografiar especialmente...

-Si solo es uno, siempre el mar.

-'Selfies', ¿sí o no?

'Selfie' de la entrevista y su cómpice, Tatsuyoshi Hattori. / @TATSUHATTORI

-Pues ni a favor ni en contra. Yo creo que hay que buscar el equilibrio. Yo hago pocos, me encuentro más cómoda detrás de la cámara.

-¿Qué hace especial a Instagram respecto a otras redes?

-Tengo que decir que no utilizo más redes sociales y lo que me hizo elegir IG fue el uso que la quería dar, me pareció la más apropiada para mostrar y ver lo que me gusta.

-Una cuenta que te inspire...

-Sin duda, @tatsuhattori fue cruzarme en IG con una publicación suya, entrar en su galería y notar esa esencia en lo que hace y que a mí me transmiten sus fotografías, que al fin y al cabo es lo que yo busco siempre.

-Tu 'hashtag' favorito...

- Claramente, #cantabria. Me siento una privilegiada del lugar en el que vivo y pertenezco.

-Un iger es...

-Un usuario activo de Instagram que lo utiliza para dar visibilidad a lo que le gusta y si puede participa en eventos con más igers.

-¿Cantabria se promociona bien en las redes?

-Siempre se puede mejorar. De todas formas, aquí estamos los cántabros a los que cualquier promoción se nos queda pequeña a la hora de hablar de dónde venimos.

Galería. Algunas de sus imágenes más destacadas y también del momento de grabación de la entrevista en Santillana del Mar. / @TRES_DE_ABRIL_

-Aguna anécdota de un 'instameet'.

-El poner cara y voz a gente que conoces virtualmente. Eso es impresionante.

-¿Qué opinas del postureo en las redes?

-Pues que existe y mucho. En la vida real lo hay, más fácil aun cuando es por medio de una red social.

-Socialmente, ¿las redes nos unen o nos separan?

-Nos unen con lo lejano y nos separan de lo cercano, que es a lo que verdaderamente tenemos que dar prioridad. Entonces ya esto depende del tiempo invertido en su uso.

-Una foto pendiente por realizar...

-Una sola sería imposible decir. Espero y deseo que sean muchos los momentos que me queden por recoger y mostrar.

