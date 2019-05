Llevar a mi perro a mi boda «sí, quiero» Fincas al aire libre, perfectas para enlaces únicos y contar con la mascota. / DM DMASCOTAS En muchos enlaces se dan las condiciones óptimas para nuestras mascotas nos acompañen en un día tan especial RAQUEL TENORIO Sábado, 18 mayo 2019, 15:32

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Hace muy poquito me ha llamado la atención un porcentaje. Casi el 88% de los matrimonios celebrados son civiles. Esto, en primer lugar significa que no se pisa una iglesia, obviamente, y en segundo, que la ceremonia resulta menos clásica y encorsetada. Si, además, le sumamos el gusto cada vez más creciente de organizar los convites en zonas ajardinadas, al aire libre... Nos da como resultado unas condiciones óptimas para que quienes tenemos mascotas podamos elegir que nos acompañen en este día tan especial.

Ya hemos comentado en varios post el importante lugar que ocupan nuestros perros en la familia. Y a cada vez más parejas de novios les encanta la posibilidad de que sus mascotas estén presentes el día de su boda. La idea es maravillosa, pero lleva su organización y ciertas condiciones.

Los perros, cómplices de la sesión más romántica. / DM

Es importante saber valorar si nuestro perro se comportará adecuadamente en esta situación nueva para él. Su bienestar es lo principal y si pensamos que va a estar excesivamente nervioso y agobiado es mejor abandonar la idea de llevarlo a la celebración para evitar que al final resulte un quebradero de cabeza para los novios y un mal rato para el perro.

Para la organización, en primer lugar nos debemos asegurar de que en el lugar de la celebración se admiten mascotas. Si desde el primer momento tenemos claro que nuestra mascota debe formar parte de este gran día, comenzaremos haciendo una preselección de lugares 'pet friendly'.

Tan adorables que hasta se confuden con el vestido de novia. / DM

Muchas veces damos por hecho que los animales pueden ir a cualquier sitio que se encuentre al aire libre y no es así. En muchas fincas de boda o restaurantes con jardín hay restricciones al respecto.

Debe haber una persona encargada de cuidar a nuestro perro. Si no queremos dejar esta labor a ningún invitado, para que todos puedan disfrutar el día, ya existen empresas que se encargan de todo. 'Gudog' o 'Yes we pet' son dos de ellas. Hay que tener en cuenta que nuestra mascota va a estar fuera de su ambiente y se va a encontrar más nerviosa de lo normal. Por otro lado, va a participar en acciones que no forman parte de su vida cotidiana como, por ejemplo, posar delante de un fotógrafo o llevar los anillos a la persona que oficie la boda. Va a oír aplausos, gritos y todo el mundo va a querer acariciar. Llegado el momento es recomendable que su cuidador lo lleve de vuelta a casa.

Keka con sus plumas para celebrar un gran día. / DM

No pueden faltar decenas de recuerdos en forma de fotografía con nuestro peludo. Tanto dentro como fuera de la finca se pueden realizar preciosas sesiones fotográficas. Una buena idea es colocarle a nuestro perro durante el día de la boda un arnés especial al que se le permite montar una cámara sobre la espalda. La intención es captar, desde el punto de vista de tu perro, las escenas más espontáneas de los preparativos, de la ceremonia, de los invitados…

Poner guapo a nuestra mascota para la ocasión es casi imprescindible. Elegir un complemento bonito como una pajarita o un cuelloespecialmente diseñado para celebraciones. Ya es posible encontrarlos en el mercado, en «Kekaramba» hay una línea exclusiva de complementos para bodas y celebraciones.

Momentos divertidos con la mascota. / DM

Por último, y más importante: disfrutar de todo, de los preparativos, de la familia, los amigos y, por supuesto, de nuestro mejor amigo.

Esperamos haberte ayudado con este preparativo tan especial. Y tú, ¿tienes alguna historia que contarnos? Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico dmascotas@cantabriadmoda.com.

La mascota puede tener participación activa en la celebración. / DM

Nos leemos el pronto con más información sobre nuestros amigos de cuatro patas.

Hasta entonces, ¡feliz fin de semana!

Hasta en el baile puede intervenir la mascota. / DM

