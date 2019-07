Marta Hazas se despide en las redes de su personaje más querido 02:35 CÁNTABROS DMODA La actriz santanderina comparte con sus seguidores una fotografía nostálgica de los inicios de 'Velvet' ahora que llega el final de la serie SERGIO SAINZ Viernes, 26 julio 2019, 14:35

Todos los personajes tienen nombre propio, pero en el caso de Clara Montesinos es mucho más que eso. El papel que la santanderina Marta Hazas ha interpretado en 'Velvet' ha sido un ejemplo de lo que fundirse con la historia y el papel consigue. La actriz, que había triunfafo anteriormente en series como 'El Internado' 0 'Bandolera', hacía de su secretaria 'metete' y estilosa un caramelo. Permitiendo que de secundaria perfecta creciera hasta lograr el protagonismo en la continuación 'Velvet colección', ya en Movistar+. Un auténtico fenómeno fan, especialmente por su Tortuosa relación con Mateo, interpretado por Javier Rey. Su historia sumaba fieles al tiempo que la cántabra se convertía en icono de estilo, tanto o más que su compañera Paula Echevarría.

Ahora que se ha conocido que el final de las galerías de moda vintage está cerca, con reencuentro de personajes históricos, la propia Hazas aprovechaba su propia cuenta de Instagram para despedirse de Clarita. Lo hacía tranquila, después de pasar unos días de descanso en casa, en Santander, paseando y disfrutando de la playa en El Puntal con su cómplice más fiel, la perrita Robin. Así, al compartir la imagen aseguraba que «es una de las primeras fotos de Clara en 'Velvet', cuando aún yo no sabía lo que me iba a cambiar la vida este personaje maravilloso. Y l@s amig@s que me iba a regalar». La emoción trasciende sus palabras y agradece a la productora Bambú que ha firmado el proyecto y a sus compañeros por esta gran «experiencia personal y profesional inolvidable». «Hasta siempre Clarita...», concluye.

Galería. Imágenes de la evolución de Marta Hazas y Clara Montesinos en 'Velvet'. / DM

Y es que Clara Montesinos era un soplo de aire fresco con sus looks de esencia vitange, siempre apostando por colores y cortes atrevidos para la época, tanto como la personalidad rebelde de la chica. Su pelo también sirvió para apuntalar la idea de estilo de la joven, con postizos y extensiones en diferentes épocas, jugando con los largos y los flequillos. En cuanto al maquillaje siempre fue más bien natural, dando fuerza a los labios efervescentes como su simpatía. Y sí, si en pantalla era un ejemplo de moda, la cántabra demostraba que estaba a la altura en las alfombras rojas, eventos o presentaciones en las que fue ganando peso propio.

Aprovechando este momento, hemos querido recuperar una entrevista de Cantabria DModa con la actriz, justamente en la presentación de la serie en el 'FesTVal' de Vitoria del pasado año. Compañeros como Fernando Guallar, Andrea Duro o el propio Javier Rey nos contaban cómo es trabajar con la actriz cántabra. Y a juzgar por sus palabras, no sólo la valoran sino que también coinciden en señalar lo importante que ha sido este proyecto en sus trayectorias. Porque tanto Marta como Clara no dejan indiferente a nadie...

