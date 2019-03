'Pasapalabra' busca sabios cántabros para completar su rosco 04:12 Sala del Palacio de La Magdalena con la prueba de cámara. / SANE TELEVISIÓN El programa de Telecinco celebró un casting en el Palacio de La Magdalena con la visita de la ganadora cántabra Paz Herrera SERGIO SAINZ Martes, 26 marzo 2019, 19:05

Contiene la 'N'. Estado psicológico agitado y tenso de una persona. ¡Nervios! Es la mejor definición del casting de 'Pasapalabra' que acogía el Palacio de La Magdalena. Durante este martes los salones del histórico edificio se convirtieron en improvisadas salas de concurso. Primero los aspirantes pasaban una prueba escrita con dos roscos, al igual que el popular concurso de Telecinco. En diez minutos de reloj los asistentes, como si de un examen se tratase, respondían en silencio y con la máxima concentración. Cinco fallos eran el límite para no pasar a la siguiente fase, esta vez frente a la cámara.

Los más atinados conseguían este pase y frente a un par de redactoras simulaban la prueba final del juego, la que protagoniza todo el abecedario y esas palabras que en la tele se resuelven en cuestión de segundos. Aunque el equipo desplazado a Santander, tres redactoras, no imponían tanta prisa como Christian Gálvez. «En el Norte hay mucho nivel, mientras más concursantes nos podamos llevar a plató, mejor», aseguraba Anabel Verdín, coordinadora del casting. Su visita fue casi exprés, pues hoy mismo tenían grabación en plató. Ella era la responsable de dar la buena o mala noticia en la primera criba, alentando a participar más adelante a los descalificados. «Nuestro trabajo tiene mucho de intuición, pero está claro que 'cracks' directos al premio podemos encontrar dos o tres al año, como mucho».

Hasta los informativos de Mediaset se desplazaron para cubrir la cita y contar el intríngulis del momento a los espectadores. Quien apareció por sorpresa fue la gran ganadora cántabra, Paz Herrera, quien se mostraba cercana y cariñosa con los aspirantes. «Mi consejo es que se lo tomen como una diversión y mantengan la tranquilidad, que no piensen que se están jugando nada», decía. Con la experiencia de su bote millonario en 2014, anima a quien llegue a plató «no pensar en el premio, sino en la ilusión de vivir una experiencia nueva y probarte a ti mismo frente a los nervios». Recuerda su propio casting con «preocupación» pues pensaba que lo hizo fatal y quiere pensar que su ejemplo ha animado a otros cántabros a presentarse a 'Pasapalabra', «habrá quien piense que si mi paisana lo logró, igual lo intento», comentaba. Al final su presencia fue un reclamo más. «Te saludo como si te conociera», decía una participante a la recordada ganadora y aprovechaba para fotografiar el momento.

Desde casa, más fácil

Entre los aspirantes, la santanderina Susana Gutiérrez Moreno confesaba que «el corazón se me salía en la prueba de cámara. He 'pasado' palabra como cinco veces, no creo que me llamen». Tras la experiencia tenía claro que «en casa es más fácil. Mira que mi madre me insistía en venir, pero sabía que con los nervios me iba a trabar». Desde Cabezón de la Sal se desplazó Ángel Luis Fernández de la Reguera, quien probaba suerte por segunda vez tras intentarlo en la aplaudida copa del programa por comunidades autónomas. «Esta vez he pasado el corte. He estado más relajado de lo que pensaba. Me da rabia que algunas preguntas eran fáciles y no caía, pero ha sido muy divertido». Confesaba haber pasado también por 'Saber y ganar' y se alegraba por ver en persona a Paz Herrera. «Es increíble, transmite una tranquilidad», la misma que tendría que conseguir si llega a los estudios de Telecinco, «me encantaría», añadía.

Directa de la clase de zumba y con gran simpatía acudía desde Santander María Soledad Sánchez Cotera, quien se definía como una 'maruja' capaz de pasar el primer corte. Ante la cámara quizá se puso más nerviosa, pero estaba pletórica con su intervención. «Ha sido entretenido y menos difícil de lo que pensaba», aseguraba. Otro vecino de la capital cántabra, Antonio Bercianos San Ceferino tenía el apoyo moral de sus amigos que esperaba noticias en el hall del Palacio. «Era mi primer casting, pero me he visto bien, dado los nervios. Salgo contento», contaba. Se proyecta ya en una silla del concurso, pero si llega a pasar tenía claro que «no estudiaría especialmente. Me hace más ilusión el estar allí que llevarme el premio». Porque asumía como «inimaginable» lograr tanto dinero como Paz Herrera o más recientemente con el asturiano Fran González.

En las diferentes fases se evidenciaba el carácter de los posibles jugadores, que sufrían más la tensión al compartir el momento frente a la cámara. Mientras unos se quedaban en blanco, otros resolvían más respuestas de los compañeros que las suyas propias. Impulsividad, suspiros, risas nerviosas, caras largas frente a otras más optimistas. Al final el casting se resolverá en las próximas semanas, incluso meses, pues el equipo llamará a quienes hayan dado el perfil. La propia responsable asumía lo positivo de eventos como el de ayer, frente a lo habitual que responden a las llamadas telefónicas. «En modo presenciales llega gente que quizá no se ha planteado pasar por el programa y que al tenerlo cerca se anima. Incluso vemos gente más joven y encontramos un perfil de concursante que no es el prototípico». Queda saber si finalmente lo encontraron y con la G 'Pasapalabra' hasta ganar.

