Recordando los trolebuses LO QUE EL TIEMPO SE LLEVÓ Este particular nombre del transporte público caló entre la ciudadanía de Santander JAVIER RODRÍGUEZ Santander Domingo, 13 octubre 2019, 12:58

Los trolebuses formaron parte de la esencia de Santander hasta tal punto que incluso muchísimos años después de haber desaparecido de las calles todavía son bastantes las personas que dicen «voy a coger el trolebús» cuando, en realidad, lo que quieren decir es «voy a coger el autobús». Se les escapa, sin darse cuenta, la expresión. Hasta ese punto, sí, caló entre la ciudadanía aquel invento destinado al transporte público.

Descarga de trolebuses antiguos. / DM

La evocación de los trolebuses me traslada a la añorada y maravillosa infancia; es decir, a cuando viajaba con mis padres desde Torrelavega a Santander en trenes con asientos de madera y puertas como las del saloon de las pelis de vaqueros. Al llegar, una de la cosas que más me apetecía era montar con ellos en el trolebús (para mi gran novedad, pues en Torrelavega no los había). ¡Qué gozada!

Una de las líneas del pasado y su vehículo. / DM

Recuerdo perfectamente cómo cobraba el señor encargado de tal tarea, lo bien que se iba y, por supuesto, el curioso aspecto exterior que presentaban. Me parecía mágico ver cómo tocaban los cables del tejido de telaraña que ilustraba la ciudad y con qué habilidad lograban maniobrarles sus conductores.

Billete real Santander-Astillero. / DM

Seguro que al contemplar las fotos que ilustran este artículo numerosos santanderinos y también quienes sin haber nacido en la capital de Cantabria acudían a ella con cierta frecuencia, habrán refrescado felices años urbanos. Pasados, pero no olvidados.

Ya en color, la línea Santander-Astillero. / DM

Habrán refrescado en la memoria incluso los trolebuses con piso superior que unían Santander y Astillero, de color rojo, que descargó como si fueran plumas la Grúa de Piedra (Grúa Titán) de un barco y que procedían de… ¡Londres!

El centro de Santander con varios trolebuses circulando a la vez. / DM

Los autobuses son, sin duda otra cosa. Como lo fueron en su día los tranvías, en los que, por razón de edad, un servidor no viajó. No cabe duda de que el ayer es un baúl en el que se guardar múltiples tesoros sentimentales. Uno, los populares y queridos trolebuses, símbolo sobre ruedas de lo que nunca volverá. ¿Nunca? Nunca digas nunca jamás…

Billete de coleccionista de la línea Sardinero-Valdecilla. / DM

