Consejos para crear terrazas en las que quedarse a vivir

Lo creas o no, por fin ha llegado el verano y, por supuesto, nuestra casa, al igual que nuestro armario, también debe transformarse. ¿Y dónde especialmente? ¡Pues en nuestras terrazas, balcones y jardines! Disfruta de un verano de lujo en un jardín decorado con todo el mimo.

Está científicamente comprobado que la conexión con la naturaleza y el aire libre tiene potentes efectos beneficiosos en nuestra psique, la buena noticia es que puedes mejorar tu espacio exterior para desconectar y hacer lo que te gusta o crearlo, si no lo has hecho todavía. Da igual si se trata de un pequeño balcón o una gran terraza, lo importante es adecuar el espacio a las necesidades de cada uno.

Por pequeña que sea la terraza puedes adaptar las ideas decorativas. / IKEA

No tienes que hacer grandes inversiones para poner tu terraza a punto para el verano. Bastará con hacer pequeños cambios en la decoración para que tu terraza parezca otra. Puedes cambiar tus plantas de macetas o probar con unos cojines de exterior con colores alegres. ¡Verás que cambio!

A nivel de diseño no hay nada que me guste más que prolongar la calidez del interior en el exterior. No porque se trate de una terraza tiene que ser fría y desangelada. Hoy en día existen tejidos preparados para el exterior que soportan las inclemencias del tiempo y aportan ese toque de hogar. Nos gustan especialmente las alfombras resistentes al agua y al sol, esa sensación de estar como en casa ¡fuera de casa! Elementos que creíamos, hasta hace nada, impensables para el exterior se vuelven nuestros mejores aliados para decorar.

Apuesta por el color para este verano en tus espacios del hogar. / IKEA

Al igual que en un proyecto de interior, en nuestro estudio damos vital importancia a la iluminación en el exterior. El disfrute de nuestras terrazas se prolonga durante la noche gracias a una iluminación en tonalidad cálida. Ésta hará que nuestro cerebro reptiliano conecte con el color del fuego en la cueva y nos sintamos muy a gusto.

Si utilizas unas guirnaldas de luz conseguirás crear una sensación de confort y magia adecuada. Las lámparas de sobremesa y de pie consiguen un ambiente muy acogedor. No hay nada más agradable que cenar a la luz de una pequeña lámpara de sobremesa en el centro de la misma. Eso sí, ¡ojo! corres el riesgo de que tus invitados no quieran salir de casa.

Los adornos florales también suman en esta decoración. / IKEA

Gracias a la tecnología LED, podrás disfrutar de soluciones a pilas o carga solar sin tener que recurrir a enchufes, ¡ya no tienes excusas para iluminar bien tu espacio al aire libre!

En cuanto al estilismo, nuestro consejo es que apuestes sin miedo por el color. Que tu terraza o balcón sonrían alegremente. Tonalidades vivas aplicadas en textiles, vajillas y complementos decorativos. No temas mezclar diferentes vajillas. Se trata de que te diviertas, de romper esquemas, de crear un ambiente distendido.

La fusión de elementos en una terraza auténtica. / IKEA

Por supuesto, el mobiliario es protagonista en nuestras zonas exteriores. Existen multitud de materiales sin mantenimiento pero, si optas por la madera natural y su singular encanto y calidez, ten en cuenta que requiere algunos cuidados adicionales de vez en cuando.

Cuando llega el calor, comer fuera es un gran placer. Una mesa de comedor con sillas o, incluso, un banco... Si tienes dudas sobre la elección, un juego de mobiliario para comedor es una manera rápida y sencilla de crear un ambiente bien conjuntado. No olvides añadir algunos cojines de jardín para hacerlo todo aún más cómodo.

Espacio con madera y diferentes materiales. / IKEA

Y si el espacio lo permite, incluye tumbonas y/o hamacas. Elige en qué tipo de mueble te quieres relajar: ¿una tumbona con ruedas para moverla fácilmente o una hamaca que te trasporte a un ambiente caribeño? ¿o prefieres un puf dónde desconectar de los agobios diarios? Existen todo tipo hamacas, tumbonas y sillas de jardín para que te puedas relajar este verano en casa.

Y como opción adicional, te hablamos de los conjuntos de sofás modulares exteriores. Son una manera confortable de aprovechar mejor los días largos y el buen tiempo. ¿Su ventaja? Se adaptan a tu espacio y estilo y generarás un lugar para el descanso, una tertulia, una rica copa, un picoteo informal...

Con todos estos consejos ya podrás pasar un verano de vacaciones en casa. Y si además añades una barbacoa ¡quizá no quieras ni salir de viaje! ¡Disfruta!

