Arantxa Montes de Neira: «No hay que comprar mucha ropa, yo intento ser creativa con la que tengo»

La moda no es un campo accesible en Cantabria. Así es para la asesora de imagen y 'personal shopper' Arantxa Montes de Neira (Santander, 1980), que desde hace un tiempo está organizando talleres de estilo y tendencias en la región. Su siguiente parada será en Pedreña el próximo sábado 6 de abril en el campo de golf de La Junquera. Durante la cita los asistentes aprenderán a enfrentarse cada mañana a su armario con una mirada más creativa y, además, descubrir los colores, prendas y formas que más favorece a cada uno de ellos. «Todo el mundo se viste, así que hay que aprovechar eso para verse bien sin gastar dinero de más», recalca.

El taller, que cuenta con plazas limitadas por un precio de 15 euros, arrancará a las 17.30 horas con una merienda previa a la sesión. El objetivo es «romper el hielo y crear buen ambiente entre las mujeres que vayan a venir, no quiero que nadie se sienta sola». Una vez estrechadas todas las manos, Montes se centrará en exponer con distintas diapositivas las tendencias para la temporada de primavera-verano:los estampados actuales, colores, accesorios, qué prendas son lo último y cuáles se han quedado descolgadas.

La siguiente parte del taller se centrará en la parte práctica, que es la que «más suele gustar siempre». Para ello la asesora contará con la ayuda de una modelo y, a partir de distintas prendas que habrá preparadas, se establecerá el reto a las participantes de crear distintas combinaciones. «El objetivo es ver cómo se puede sacar el máximo partido a una misma prenda, formando distintos 'looks' y adaptándola a estilos diferentes como casual o arreglado», apunta.

De hecho, cuando Montes habla de sus talleres lo hace en términos de «creatividad», «diversión» y «expresión». También menciona la libertad, puesto que «muchas veces estamos al tanto de las tendencias pero tenemos ciertos límites a la hora de ponérnoslas». Con todo ello, la idea es intentar escapar de la rutina precisamente con una acción que hacemos todos los días: abrir el armario y mirarnos en el espejo.

Esta serie de talleres es el paso previo para el modelo de negocio en el que está actualmente trabajando la santanderina. Además de tendencias, también planea ofrecer sesiones de tipología corporal y del uso de colores y formas en las prendas para resaltar atributos y disimular aquello que no nos gusta tanto. «Es una pasada como eligiendo un tono determinado te apaga y, optando por otro, de repente, estás presente», destaca.

Todo ello son «herramientas que podemos aprender para utilizar en nuestro beneficio para dar una imagen concreta si por ejemplo vamos a una entrevista o a un evento». Al mismo tiempo, la asesora destaca que «la gente no suele ser consciente de sus puntos fuertes, y yo siempre he tenido la capacidad de ver la belleza en lo que me rodea, así que me gusta ayudar a las personas a través de ello».

Arantxa Montes de pequeña ya jugaba a «vestir y desvestir muñecas». No obstante, optó por entrar en Magisterio y, cuando le quedaban cuatro asignaturas por superar, comenzó a formarse en Decoración, algo que finalmente hizo y en lo que, posteriormente, estuvo trabajado. Tiempo después formó una familia, por lo que optó por poner en pausa su carrera profesional y lo enfocó como «una oportunidad» para redescubrir su vocación. Hace dos años comenzó a asistir a cursos de moda y ahora está inmersa en su proyecto. «Es mi momento», anuncia con ilusión.

