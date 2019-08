Las novias más solidarias de la diseñadora Silvia Fernández 04:46 La diseñadora ultimando una de sus creaciones. / FACEBOOK VIVIR LA MODA La firma nupcial protagonizará este miércoles el tradicional desfile del verano del Hotel Real a favor de la Asociación Española contra el Cáncer en Cantabria con entradas agotadas SERGIO SAINZ Lunes, 19 agosto 2019, 18:28

Su mirada refleja esa fuerza única que define a los grandes creadores y el compromiso humano que su marca lleva asociada. Silvia Fernández tiene claro que sus diseños cumplen infinitos sueños de novias que confían en su trabajo y ahora ella quiere devolver ese cariño a una causa que requiere seguir sumando acciones. Y es que la Asociación Española contra el Cáncer en Cantabria convoca este miércoles, a las 19.00 horas, en el Hotel Real su ya señalado desfile del verano con lo nupcial como protagonista. Con un show que, según la organización, promete «inclusión y muchas sorpresas» y del que ya se han agotado todas las entradas. Los fondos recaudados servirán para seguir sumando esfuerzos en pro de la investigación y la divulgación con el fin de lograr detecciones precoces de la enfermedad.

La propia creadora adelanta que habrá «mucho amor y glamour», concentrando «el cariño en las personas afectadas y sus familias». Mostrará su última colección 'Identity' y el avance de la del próximo año, 'Mirror'. Vestidos que hablan «de la propia identidad de las mujeres, que quieren sentirse auténticas el día de la boda». Un reflejo de lo que sienten las novias en su gran día, «un momento único en su vida y muy especial» del que se siente agradecida por ser toda una cómplice. Es más, habla de «muchísima emoción y agradecimiento» al ver a sus novias, «es un orgullo formar parte de sus historias».

Silvia Fernández junto a una novia en su gran día. / FACEBOOK

Se reconoce una profesional muy centrada en su trabajo creativo «y en hacer felices a tantas personas» que no presta atención al mercado que aplaude su éxito. No oculta que vivió «con miedo» la expansión, pero señala su firme objetivo. «Quisimos apostar por el 'made in Spain' y los materiales de manera elaborada. No sabíamos cómo lo iba a aceptar el mercado», asegura, pero estaba bien arropada. Porque su taller en Ponferrada es como un 'altar' en lo que a la creación nupcial se refiere. «Tenemos un elenco de profesionales jóvenes, la sabia nueva, junto a otras expertas, nos retroalimentamos unas de otras. El mundo de la modistería y artesanía costurera se está perdiendo, pero queremos revalorizarlo», explica.

Una más en Torrelavega

Con la apertura de seis tiendas propias en España en el último año y un imparable proceso de internacionalización en los mercados de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Austria o Suiza, Silvia Fernández es más que un nombre y apellido del sector novias con Cantabria entre sus prioridades. De hecho, hace unos meses abría tienda propia en Torrelavega y su balance no puede ser más positivo. «No conocía la zona, fue llegar y sentirme en casa. Soy de instinto y sensaciones y puedo decir que me siento eternamente querida y agradecida por la acogida de la marca y mi persona», confiesa.

La modelo Dalianah Arekion con la imagen que fue portada del especial Cantabria DModa Bodas. / FACEBOOK

En este tiempo ha podido valorar el sentido de moda de las cántabras, de las que opina «tienen muchísimo gusto», y hasta trabajar con la top-model afincada en la región Dalianah Arekion. «Fue una apuesta muy personal, tiene una imagen brutal. Ella representa una personalidad y belleza distinta a la contemporánea, que está de moda, pero me gusta romper barreras».

