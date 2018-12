Las novias también van al súper

Las editoriales de belleza nupcial suelen recurrir a localizaciones románticas, algo que el estilista santanderino Jesús Eder, más conocido como 'Chuspa', ha obviado en este trabajo fotográfico. Apostando por una creatividad rompedora. Hace un año fue designado como 'Best #VHairstylist' profesional de España, tras ganar el concurso 'Redken Hair of the Year', en la categoría de 'Mejor Estilista Profesional' de nuestro país. Entonces logró como premio un viaje a Nueva York para participar en un editorial de moda con la firma internacional Redken, una experiencia de la que ha sacado inspiración y aprendizaje.

En su momento realizó un atrevido y transgresor vídeo de estética futurista, en el que participaron los nueve profesionales de su equipo que, en palabras del propio 'Chuspa', son los que «le inspiran todos los días». Así, el trabajo estuvo protagonizado por Andrés Arribas, Karen Bringas, Judith Cano, Romeck Cotas, Miriam 'Mimi' Díaz, Bárbara Fernández, Beatriz García, Vasil Kostiv y Lola Torre.

Galería. Editorial nupcial fuera de lo común, con un par de novias en un lugar insólito: un supermercado. / JAIME ALONSO

A su regreso de la Gran Manzana, 'Chuspa' se embarcó en la producción de un editorial de moda nupcial, desde una óptica diferente de lo habitual. Para ello, recurrió al fotógrafo cántabro, Jaime Alonso ('Phoem Photography'), cuyo shooting se realizó en el supermercado BM Netto-S20 de Santander, convirtiéndolo en un improvisado estudio fotográfico que no dejó indiferente a nadie. Empleados y clientes pudieron presenciar las singulares escenas del reportaje y llegaron a intercambiar opiniones con las modelos y el equipo de estilismo.

Esta producción 100% 'made in Cantabria' ha contado con la participación de varios profesionales de la moda y la imagen de la región, así como con la colaboración de la diseñadora ponferradina, Silvia Fernández, a través de su atelier de Torrelavega. La exmodelo y excampeona de España de Triatlón Pilar Alonso -más conocida por su trabajo como directora de Marketing y Comunicación del Gran Casino Sardinero-, y la bloguera, estilista y asesora de imagen lituana Kristina Kumpyte ('Radiante Siempre') han protagonizado este singular editorial, con el que 'Chuspa' ha querido hacer un guiño a los convencionalismos del 'Bridal Show', porque 'las novias también van al súper'.

Créditos Producción: Jesús 'Chuspa' Eder para 'Novias de Cantabria'. Realización: José Luis Callejo (@jl.callejo). Fotografía: Jaime Álvarez 'Phoem Photography'. Modelos: Pilar Alonso (@pilicasino) y Kristina Kumpyte (@radiantesiempre). Vestuario: Silvia Fernández Atelier Novias Torrelavega (www.silviafernandez.com). Complementos: 'Capicúa' (@capicua_jewelry). Peluquería y estilismo La Pelu d'Chuspa' (@lapeludechuspa). Maquillaje: Bea García (#beitamakeup) & Míriam 'Mimi' Díaz (@mimicolours_muah). Agradecimientos: Supermercados BM Netto S-20. Javier De Cea y Clamades Estévez.

