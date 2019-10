Cocina en casa estas saludables tortitas de espinacas con salmón y mozzarella

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Hay días en que no sabemos qué cenar y tampoco nos apetece nada copioso porque cualquiera concilia el sueño.... Por eso, hoy comparto una receta muy particular de tortitas con salmón que, como sabéis, con su aporte en Omega 3 siempre es un acierto en nuestra dieta. Lo curioso de estas tortitas es que no llevan harina ni ningún componente que espese, sólo consisten en clara de huevo bien batida y espinacas. Muy importante el toque del queso, ¡puro sabor! Ahora es vuestro turno...

Ingredientes:

-300 gramos de espinacas frescas.

-4 claras de huevo.

-Sal y pimienta al gusto.

-Mozzarella.

-Salmón crudo o ahumado.

Paso a paso:

1-Lavar las espinacas y trocear.

2-Separar las claras de huevo.

3-Añadir a las claras sal y pimienta al gusto. Batir las claras de huevo.

4-Conseguir que las claras de huevo queden esponjosas.

5-Añadir las espinacas troceadas a las claras de huevo.

6-Con una batidora eléctrica batir las espinacas y las claras de huevo.

7-La masa tiene que quedar sin grumos.

8-Poner una sartén con un poco de aceite de oliva virgen y calentar. Fuego medio.

9-La medida perfecta es un cazo raso. Añadir a la sartén. Darle la vuelta con mucho cuidado. Tiempo de cocción, según fuego y sartén. Guiaros por su color.

10-La tortita estaría lista para emplatar.

11-Trocear el salmón.

12-Añadir el salmón sobre la tortita.

13-Añadir la mozzarella, la pimienta y el aceite de oliva. ¡Listas para degustar!

Sé que os encanta pasar tiempo entre fogones, así que os invito a visitar mis redes sociales: Twitter o Instagram. En ellas comparto mucha más cocina, a ver si os inspiro... ¡Hasta la próxima semana!

