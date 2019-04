Peinados y maquillajes únicos para tu boda en Cantabria

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Hoy hablaremos de los mejores estilistas en Cantabria a la hora de casarte. Tienes dos opciones, acudir a un salón o llevar a los estilistas a casa. Hoy hablaremos de los mejores salones a los que podéis acudir.

Si eres de Cantabria y vives aquí, supongo que no tendrás duda de a qué salón debes de ir, pero me sorprende mucho cuando mis novias, las que viven aquí me dicen que les aconseje salones de belleza. Siempre la mejor opción es vuestro salón habitual, al que vais a cortaros y teñiros el pelo en vuestro día a día.

Trenza espectacular de nuestra novia Elena, en su enlace con Héctor. / YULIA IGNATOVA

También tengo que reconocer que mi lista de salones de belleza no es muy larga, nunca recomiendo nada que no conozco y aunque conozco muchísimos salones, son pocos sitios los que puedo recomendar, pero aquí va mi lista y mis porqués.

Por excelencia, el salón de peluquería con recogido perfecto, elegante, clásico y muy, muy cuidado sin ninguna duda es Montserrat Núñez. También hacen el recogido despeinado, pero le hacen perfecto, de los que realmente duran todo el día. Yo la he comentado en alguna ocasión que debiera de dar cursos de recogidos, como ella nadie para conseguir la perfección en un buen recogido de los de toda la vida. Además no sólo puedes salir muy bien peinada, es que María Natal maquilla increíblemente bien. Es una muy buena elección si quieres salir completa y no quieres ir de un sitio a otro. Este salón es elegancia.

Si lo que buscas es novedad, atrevimiento, y huyes del recogido clásico, porque eres innovadora y atrevida debes de ir a Le Petit Chesan. Sus recogidos son cuidados, trabajan muy bien el pelo y son muy novedosos. Son muy buenos cortando y dando forma al pelo. Ya seas de melena larga, media o corta, de aquí saldrás encantada con tu peinado. Es muy recomendable puesto que sus peinados son también duraderos. Además maquillan de maravilla, es buena elección para hacer todo en un mismo sitio. Este salón es atrevimiento.

Galería. Recuerdos de bodas de ensueño en Cantabria. / YULIA IGNATOVA

Si lo que buscas es un look más desenfadado, un look peinado, pero que parezca que no, un look más actual, un peinado con rollo, no dudes que el lugar ideal es Macavi Azul Castelar. Sus mechas californianas no tienen competencia, de sobra es sabido que con los colores son muy buenos. Si tu idea es llevar ondas al agua, sin ninguna duda este es tu salón. Además también maquillan muy bien, aquí también te ofrecen el pack completo. Yo diría de este salón que es moda.

En Torrelavega os recomiendo también a Chesan Estilistas. Son de la misma escuela que Le Petit Chesan y pese a que no pueden estar los mismos estilistas en dos sitios a la vez, los que encontraréis en Torrelavega son geniales. Aquí del maquillaje no puedo hablaros porque lo desconozco, pero será cuestión de probar.

Y si buscas un look novedosos y muy bien trabajando en Torrelavega no dudes en acudir a Blue Peluquería. Su estilismo es desenfadado pero trabajado a la vez. Son también moda y tendencia. Desconozco también si tienen servicio de maquillaje.

Momento peluquería en la boda de María y Carlos.

En cuanto a belleza en Torrelavega os recomiendo a Estética Verónica, maquilla muy bien. Hasta ahora estaba situada en una peluquería, pero a partir de este mes de mayo abrirá su propio centro.

En Cabezón de la Sal os recomiendo el Salón Pelillos a la Mar. Acaba de abrir el salón y es precioso. Tras varios años siendo un crack para firmas importantes, ha decidido volver a su tierra natal para ser profeta. Si buscas un peinado especial y te parece difícil de conseguir, este es tu salón. También maquilla y lo hace de maravilla.

En el próximo post hablaremos de estilismo a domicilio.

María, preparándose en sesión de maquillaje, en su boda con Carlos. / YULIA IGNATOVA

Gracias por leerme y espero que mis recomendaciones os sean útiles. Si queréis podéis seguir el trabajo que desarrollo con mi equipo en la página web o en redes sociales: Facebook e Instagram.

Desde Cantabria, historias basadas en bodas reales.

¡Gracias mil!

