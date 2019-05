Descubre cada domingo los secretos de una boda perfecta en Cantabria Romántico momento en la boda de Carla y David. / YULIA IGNATOVA BODAS DMODA Cada semana trataré diferentes temáticas relacionadas con el gran día, resaltando los grandes profesionales del sector en la región VANESSA ABACAL Jueves, 23 mayo 2019, 17:31

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Antes de nada, me presentaré, soy Vanessa Abascal. Llevo en el mundo de la producción 15 años y desde hace 10 años me dedico a organizar bodas y eventos sociales.

Cuando me ofrecieron la posibilidad de escribir en Cantabria DModa por primera vez hace más de un año, lo cierto es que dudé y decidí no hacerlo porque por mi profesión, mi tiempo es escaso y me gusta cumplir con los compromisos adquiridos.

Detalle de la zona de 'photocall' en la boda de Carmen y Francisco. / RUBÉN GARES

Hace unos días, los responsables del canal, Leticia Mena y Sergio Sainz, vinieron a vernos a la oficina para hablar de nuevo del espacio que querían que cubriera en la sección de bodas y eventos para que se publicara los domingos. Después de todo lo que hablamos, me decidí a escribir este blog por dos motivos.

Grandes profesionales cántabros

El primero fue que Leticia me dijo que en Cantabria teníamos muy buenos profesionales y que su objetivo es que fuésemos profetas en nuestra tierra. Creedme que esto que ella dijo en esa reunión es algo que no sólo pienso, además, puedo asegurarlo por mi experiencia profesional.

El segundo motivo por el que acepté, es porque me han dado libertad para hablar de lo que quiera. Sinceramente, creo que puedo ayudar y beneficiar realmente a los novios que se casan en Cantabria.

El 'sí, quiero' de Ana y Toñín, en Potes. / MICHEL QUIJORNA

Una de la bases de nuestra forma de trabajar es la transparencia. Nosotros recomendamos únicamente a profesionales con los que hemos trabajado y podemos hablar sobre ellos con garantía. Esto no quiere decir que no trabajemos con profesionales que no conocemos. Quiere decir que no los recomendamos hasta que no coincidimos en un evento y vemos si su forma de trabajar encaja con lo que consideramos que es una buena forma de trabajar, pero estamos encantados de conocer a nuevos profesionales que se dediquen al mundo de las bodas y de los eventos.

Así que os voy avanzando que todos los domingos participaremos en Cantabria DModa en la sección de bodas con mucha ilusión.

«En esta sección podré contar, bajo mi punto de vista y mi experiencia, todo lo que conozco en relación al mundo las bodas y los eventos».

Es un placer y he de confesar que estoy deseosa de empezar. Aunque reconozco que estoy nerviosa. Quiero agradecer a Leticia Mena, a Sergio Sainz y a El Diario Montañés por esta oportunidad de poder contar, bajo mi punto de vista y mi experiencia, todo lo que conozco en relación al mundo las bodas y los eventos. Espero que esta sección pueda ayudaros a organizar vuestra boda y, sobre todo, espero que os pueda ayudar a conocer a los pedazo de profesionales que tenemos en Cantabria, que son muchos y muy buenos.

Boda de Elena de la Colina y Héctor del Río en el Palacio de Mijares. / YULIA IGNATOVA

También quiero agradecer a todos mis novios por su confianza en mi equipo y en mí. En especial a Carmen, Elena y Ana porque son quienes me han empujado a subir un peldaño más, ¡os echo mucho de menos!

A mi marido, mi mitad, mi apoyo y mi ánimo cada día, a nuestras familias, amigos y, por supuesto, a mi equipo que son el 80% de nuestro éxito. Agradecer que quieran seguir haciendo bodas otro año más.

Y dicho todo esto, me encantaría que participarais conmigo en este blog. Podéis comentar todas vuestras dudas y encantada os iré resolviendo y aclarando todas las preguntas planteadas.

Podéis seguir nuestro trabajo en mi página web o redes sociales: Facebook e Instagram.

Desde Cantabria, historias basadas en bodas reales.

¡Gracias mil!

