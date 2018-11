Muestra en tu muñeca el rechazo a la violencia de género COMPROMETIDOS El Diario Montañés repartirá gratuitamente este domingo con el periódico pulseras solidarias contra esta lacra social CANTABRIA DMODA Miércoles, 21 noviembre 2018, 18:52

Ni una menos, ni una lágrima más. La violencia de género es una lacra que, desgraciadamente, protagoniza nuestra actualidad. El Diario Montañés se ha querido lanzar una campaña de sensibilización entre sus lectores y suscriptores, por ello este domingo, 25 de noviembre, con motivo del 'Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer' se repartirá una pulsera conmemorativa de color morado, representativo de esta lucha.

Se trata de una pulsera de tela en la que se ha bordado el mensaje 'No a la violencia de género'. Más de 30.000 piezas de distribuirán por toda Cantabria para que el grito sea unánime. Durante toda la jornada se celebrarán diferentes actos en la región donde compartir el compromiso social frente a esta lacra.

Desde Cantabria DModa también nos sumaremos a la jornada reivindicativa con un vídeo especial que publicaremos el mismo domingo. Entre todos conseguiremos que la voz de las víctimas no se apague nunca y apoyar a quienes viven el infierno de la violencia y no saben cómo escapar de él. Porque ese 'No a la violencia de género' nos implica a todos.

Recuerda que si eres víctima de maltrato puedes llamar al teléfono 016, que no deja rastro alguno.