Baby Coffee

Hoy es un día muy especial, sobre todo para los niños, puesto que será la noche con más nervios y en la que duerman con más ilusión en el año, y es que hoy llegan los Reyes Magos a las casas a dejarnos su ya tradicional regalo, que conmemora aquel obsequio que dejaron en su día al niño Jesús en forma de oro, mirra e incienso, esos tres reyes, llegados de oriente. Hoy, gracias a la tecnología y al apoyo de numerosos colaboradores con los que cuentan en estas fechas, podrán visitar los pueblos y ciudades de toda la geografía española y durante la noche ir poblando las casas de ilusión, y algunas, todo depende del comportamiento del niño durante el año, también con algo de carbón. Aunque también es cierto que la ilusión igualmente recae en los padres, que tienen que realizar una serie de preparativos, para que los reyes no olviden pasar por sus casas, dejando una serie de ofrendas tanto para ellos, como para los pajes que los acompañan, así como para los dromedarios que arrastran los regalos durante toda la noche.

Os voy a dejar una recomendación, y es que Melchor en persona se ha puesto en contacto conmigo. Es bueno que acompañéis el vaso de leche habitual que soléis dejar con galletas o dulces, con un poco de café, que la noche, dicen, se les hace muy larga y no quieren dormirse por el camino, y que no pongáis tanto licor o coñac, que hay muchos controles policiales y no quieren que les retengan un dromedario.

Dicho esto, el café de hoy tiene que ser especial para niños, así que va a ser una combinación de chocolate y café, que acompañaremos de chuches, para que los disfruten los más pequeños.

Es muy sencillo, solo tenéis que preparar un chocolate a la taza, como se hace habitualmente, solo que sustituiremos la leche por café con leche, mitad y mitad de cada. Añadimos después el polvo de cacao de la marca que tengamos en la proporción del fabricante y lo llevamos al fuego.

Una vez hecho, lo servimos en una copa y rematamos con lacasitos, trocitos de kit-kat, regaliz o lo que se os ocurra que le de color. Y a disfrutar de este café ahora antes de salir a ver a los reyes, para coger fuerzas y aguantar toda la cabalgata.

Para sugerencias escribir a raul@cafedromedario.com y estaré encantado de responderos.

Os deseo feliz semana, y feliz día de Reyes. Un saludo y un espresso, por favor.