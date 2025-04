Unos nachos enchilados como aperitivo de lo más picante

CEM * Santander Jueves, 10 de abril 2025, 07:12 Comenta Compartir

Aunque no sea un plato que guste al común de la gente, nuestra propuesta de hoy en «La receta del día» no es nada desaconsejable ... para, por ejemplo, un aperitivo con todo su picante, como sólo en la cocina mexicana saben hacer. Estos nachos enchilados son una sugerencia que nos llega del periodista gastronómico Pachi Larrosa. Una elaboración que no parece difícil y que es un manjar sobre todo para los que tienen el paladar acostumbrado a los sabores fuertes.

Ingredientes 1 bote de chili con carne.

1 bolsa de totopos.

1 aguacate.

3 o 4 rodajas de jalapeños verdes encurtidos.

150 gr. de queso chédar.

1 lima.

1 cebolla tierna.

Hojas de cilantro (opcional).

Sal.

Aceite de oliva. Elaboración 1 En una fuente o plato resistente al horno ponemos en dos capas de nachos, chili con carne y chédar rallado. Lo metemos al horno precalentado a 180 grados, a una altura media y con calor arriba y abajo y lo tendremos unos quince minutos. Aprovechamos para hacer el guacamole. 2 En un plato hondo ponemos el aguacate y aplastamos su carne con un tenedor. Añadimos la sal, el zumo de media lima, el aceite de oliva y la cebolleta fresca muy finamente picada y seguimos aplastando. Personalmente prefiero este aguacate más rústico pero, si te va más fino, tritúralo todo. Añadimos también (opcionalmente) las hojas de cilantro picadas. Picamos también los jalapeños. 3 Sacamos los nachos del horno, distribuimos por encima los jalapeños, más hojas de cilantro y en un lado colocamos el guacamole. Y a disfrutar.

