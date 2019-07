¿Sabes hacer flan de queso mascarpone? Es muy fácil ¿QUÉ HAY DE CENA PAPI? Un postre sencillo, cremoso, suave y untuoso, que enloquece a niños y mayores El queso mascarpone aporta mucha cremosidad por su alto contenido en nata. RICARDO EZCURDIA Martes, 23 julio 2019, 21:01

No suelo hacer muchos postres, como habéis podido comprobar, pero si hay uno que me vuelve loco desde pequeño es el flan, cremoso, suave, ligero, sin ser excesivamente dulce. Yo creo que lo tiene todo, pero si además le añadimos queso se convierte, sin lugar a dudas, en mi 'top 1' de los postres. En esta ocasión voy a utilizar un queso italiano, el mascarpone, que le aportará cremosidad y untuosidad extra.

El mascarpone es un queso fresco muy cremoso por su alto contenido en nata y bastante consistente. Aunque técnicamente no se considere un queso, suele ser descrito como queso de cuajada, aunque se elabora de forma muy parecida al yogur. Además es el ingrediente principal de uno de los postres mas conocidos de la gastronomía italiana, el tiramisú.

Este es el tipo de recetas tradicionales que en casa haces con tus hijos, debido a su sencillez, y que les marcará para seguir haciéndolas en un futuro, con la garantía de que perduren en la familia, y en el tiempo. Y es que este flan los niños lo devoran, y ese sabor y esa textura se graban en el recuerdo.

En primer lugar vamos a hacer el caramelo liquido, clásico de todos los flanes, con 20 gramos de agua y 100 gramos de azúcar que mezclaremos con una cuchara en una sartén antes de ponerla a calentar. Dejamos al fuego sin remover, esto es importante: no lo remuevas bajo ningún concepto, porque de lo contrario el azúcar se apelmazará y formará grumos. Conforme se vaya calentando comenzará a formar burbujas y el azúcar empezará a tomar un color tostado, en ese momento es cuando removeremos con una cuchara de madera para mezclar todo bien. Cuando tenga un color tostado, color miel, lo retiramos del fuego mezclándolo bien –a mí me gusta añadirle unas gotas de zumo de limón porque ayuda a que no cristalice–.

Vertemos el caramelo en el fondo de un molde, si lo vamos a hacer en uno grande, o lo repartimos entre los individuales si preferimos esta opción.

En un bol echamos 4 huevos grandes y 125 gramos de azúcar, y lo mezclamos bien con unas varillas. Cuando lo tengamos, añadimos el queso mascarpone, en este caso 250 gramos y seguimos mezclando para que se integre, posiblemente esta sea la parte mas laboriosa, para que veáis el nivel de dificultad del postre, seguidamente vertemos en el bol 350 ml. de leche entera, sin parar de remover.

Precalentamos el horno a 170º por arriba y abajo y cuando lo tengamos listo introducimos el molde pero dentro de una bandeja con agua, es decir, al baño maría, lo que ayudará a que se haga por igual, durante 60 minutos.

Tenemos que estar atentos para que no se queme la parte superior. Si vemos que se tuesta demasiado ponemos papel de aluminio por encima para protegerlo. Transcurrido el tiempo lo sacamos y lo dejamos reposar. Lo ideal es meterlo en la nevera unas cuatro horas.

Veréis que maravilla de textura, y como los niños, y algún adulto, quieren repetir una y otra vez.