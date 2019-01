CSI en torno al origen de una receta BOCADOS DE FOTOGRAMAS El documental 'The Search for General Tso' revela una investigación gastronómica en busca de los orígenes de platos familiares chino-estadounidenses GUILLERMO BALBONA Santander Miércoles, 23 enero 2019, 15:46

No todo es pollo lo que reluce, o quizás habría que decir que en todo plato, emblemático o representativo, subyacen varias culturas, orígenes confusos y mezclas de factores y lugares. Entre el documental periodístico, la exploración, los testimonios y el entretenimiento se mueve 'The Search for General Tso'. Un curioso título tras el que se revela una investigación gastronómica en busca de los orígenes de platos familiares chino-estadounidenses, y unas exploración de los lugares ocultos donde estas dos culturas se han combinado para formar una nueva cocina.

Las preguntas lógicas son ¿quién fue el General Tso? Su nombre aparece tras las recetas de pollos, sus difusos orígenes y el lugar inexacto donde se sitúa la comida chino-estadounidense a través de la historia de un emblemático plato de pollo dulce y picante. Una oferta gastronómica plasmada en el plato más popular de la cocina china en las cartas de los restaurantes estadounidenses.

Aunque poco conocido en España, en 'Variety' se definió al filme como 'el Searching for Sugar Man culinario', por su carácter de sudoku de personas y lugares a la hora de resolver incógnitas, descifrar pistas y viajar por geografías del país, de EE UU a China, para lograr cuadrar los agujeros negros y despojarse de las falsas pistas.

La crítica destaca cómo los espectadores «no sólo descubrimos la historia de este plato, sino la del propio general Tso y la de la emigración china hacia América a finales del siglo XIX, así como las trabas legales de carácter abiertamente xenófobo a las que tuvieron que enfrentarse».

El nombre de la receta hace referencia a Zuo Zongtang, un militar de alto rango de la última dinastía imperial china: la dinastía Qing. Héroe de guerra, su nombre también se transcribe en occidente como general Tso Tsung-t'ang. Una de las versiones sobre los orígenes del nombre de esta deliciosa receta de pollo indica que fue el chef Peng Chuang-Kuei el que en 1955 creó este plato y decidió darle su nombre, en honor del militar.

The Search for General Tso.

Director: Ian Cheney

Año: 2014.

Duración: 71 minutos.

País: EE UU.

Intérpretes: Documental.

Guión: Ian Cheney.

Fotografía: Taylor Gentryn.