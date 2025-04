Buruaga valora la buena coordinación con el Estado y se desmarca de Feijóo y Ayuso

Daniel Martínez Santander Martes, 29 de abril 2025, 17:40 Comenta Compartir

«La coordinación ha sido muy correcta y ha funcionado muy bien», explicaba esta martes la presidenta Buruaga en referencia a la colaboración entre Cantabria y el Estado. La popular confirmaba que durante las horas más críticas de la crisis energética había recibido la llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. De esta forma, la jefa del Ejecutivo se salía de la línea que había marcado su colega madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que arremetió contra la gestión «lenta e ineficaz» del Gobierno de Pedro Sánchez.

No solo tiene una visión de los acontecimientos diferente a la de Ayuso. Buruaga tampoco comparte la opinión de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, que echó en cara a Sánchez que no activara el nivel 3 de emergencias en todo el país, sino solo en aquellos territorios que lo solicitaron. Cantabria no lo solicitó, precisamente, porque consideraba que no hacía falta. «En ningún momento hemos estado desbordados. En todo momento la situación ha estado encauzada y en ningún momento nos hemos sentido desbordados», reconocía la presidenta cántabra. El único amago de desencuentro se produjo entre la consejera Urrutia y la delegada del Gobierno. Antes de verse las caras en el Cecop, la popular recriminó a Eugenia Gómez de Diego que por la mañana opinara sobre la posibilidad –que luego se confirmó– de desescalar del nivel 2 al 1. «No sé qué es lo que tiene que decir. No es competente, lo es la comunidad autónoma».

Sobre la situación en la región el día después del apagón: No normalidad, sino «absoluta normalidad». Esa era la expresión más utilizada este martes por la presidenta de regional, María José Sáenz de Buruaga, al término de la tercera -y quizás última, si la evolución es positiva- de las reuniones del Comité de Coordinación (Cecop) que puso en marcha Cantabria el lunes para responder a la crisis eléctrica. Después de repasar la situación en la que se encuentra la comunidad autónoma y constatar que la recuperación del 100% del suministro había permitido recuperar la actividad habitual en transportes, educación, sanidad y, casi también, en las redes de comunicación, la decisión de este órgano fue desescalar la emergencia del nivel 2 al nivel 1, que implica mantener la activación de los servicios de emergencia autonómicos, que seguirán vigilantes y en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero que también supone renunciar al apoyo de medios adicionales extraordinarios del Gobierno centra. Por ejemplo, renunciar a la UME, con la que el día anterior se llegó a contactar para dar apoyo a las residencias de mayores, pero que finalmente no se movilizó para que pudiera centrarse en las autonomías donde había mayores problemas.

De hecho, Buruaga reconocía que en la segunda reunión del Cecop del lunes por la tarde, cuando el suministro comenzaba a volver a la normalidad, se decidió mantener el nivel 2 ya únicamente por «razones de prudencia» y ante la posibilidad de que se produjeran nuevos cortes. La decisión de comenzar esta desescalada, que se tomó casi al mismo tiempo que otras comunidades autónomas, fue a propuesta de la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en su papel de coordinadora de la emergencia. Fue a propuesta del Gobierno regional, pero fue suscrita por todos los miembros de este órgano.

«En definitiva es lo que vamos a hacer, vamos a estar muy vigilantes o muy pendientes de lo que ocurra en las próximas horas porque cuando entendamos ya que la situación se afianza y se consolida, pues iremos desescalando progresivamente», resumía Buruaga, que este mediodía ya ha dejado en el aire la posibilidad de volver a reunir al Cecop. Si se hace será ya de manera telemática y con un número de participantes mucho más reducido y operativo. La presidenta volvió a agradecer el civismo de los ciudadanos y el trabajo de todos los efectivos que se han desplegado.