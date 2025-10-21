Cantabria contará con 46 quitanieves y más de 300 personas para afrontar las nevadas en las carreteras

Cantabria contará con 46 máquinas quitanieves, más de 16.000 toneladas de fundentes y superará en más de 300 las personas involucradas en el Plan ... de Vialidad Invernal para hacer frente a las nevadas y situaciones meteorológicas adversas en la Red de Carreteras del Estado durante esta temporada invernal 2025-2026.

En total, el dispositivo, que ya está dispuesto, actuará en 256 kilómetros de autovías y 343 kilómetros de carreteras convencionales y los medios se irán activando en función de la fase de alerta decretada (alerta, preemergencia y emergencia).

Así, de los 300 efectivos involucrados en el operativo, alrededor de 130 pertenecen a la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria y 180 agentes al Sector de Tráfico de la Guardia Civil, mientras que el resto de personal procede de la Jefatura Provincial de Tráfico y de los Centros de Gestión de Tráfico Norte (con sede en Valladolid) y Noroeste-Cantábrico (con base en La Coruña).

Ampliar El Plan de Vialidad Invernal fue presentado este martes por el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, Rosendo Martínez; el jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa; el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; y el comandante del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Jorge Giro. DM

A todos ellos, se suma el personal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que es la encargada de proporcionar los avisos meteorológicos en situaciones de alerta, así como de la Unidad de Protección Civil y Emergencias de la Delegación del Gobierno. También se cuenta con la colaboración del Gobierno de Cantabria, a través de las direcciones generales de Interior y Obras Públicas y el Servicio de Emergencias de Cantabria (Semca).

En cuanto a los medios técnicos, Cantabria contará para este invierno con 46 máquinas quitanieves (42 de empuje y 4 dinámicas), 16.110 toneladas de fundentes almacenados en depósitos y 2.860 toneladas en los 33 silos, además de 822.000 litros de salmuera en 14 depósitos y 16 plantas de producción.

También están dispuestos seis aspersores de salmuera en viaductos para contrarrestar los efectos de los temporales en las siguientes vías: A-67, A-8, S-10, S-20 y S-30. Igualmente, este material se empleará en las siguientes carreteras convencionales: N-611, N-621, N-623, N-629, N-634, N-635 y N-636.

«Garantizar la seguridad vial»

El Plan de Vialidad Invernal fue presentado este martes por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que, en rueda de prensa, apuntó que esta iniciativa «busca garantizar la seguridad vial y la continuidad de la circulación en la red estatal ante la nieve u otros fenómenos invernales adversos».

Según Casares, esta planificación anual pretende lograr una «mayor coordinación de todos los organismos y servicios públicos» involucrados en el operativo para así «reducir al mínimo los efectos de las nevadas en la circulación y, por tanto, en la vida diaria de los cántabros».

«Más de 300 personas tienen un objetivo claro y compartido: actuar de manera preventiva para reducir el riesgo de accidentes, proteger a los usuarios de la red viaria y, en su caso, garantizar la atención de quienes puedan quedar atrapados en sus vehículos», señaló este martes el delegado del Gobierno, que estuvo acompañado por el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, Rosendo Martínez; el jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa; y el comandante del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Jorge Giro.

Para el representante del Ejecutivo central en la comunidad, este plan especifica los puntos «críticos y enclaves donde es probable que se presenten dificultades de vialidad invernal», especialmente en los pasos de montaña que conectan Cantabria con la Meseta.

Por ello, cinco cámaras de vídeo vigilarán diversos puntos kilométricos de la A-67, entre Reinosa y Aguilar de Campoo (3 en Cantabria y 2 en Palencia), con la finalidad de poder conocer, en tiempo real, el estado de las calzadas y del tráfico.

Por su parte, en la autovía A-67, al contar con sucesivos túneles, la DGT establece por protocolo que, cuando haya restricciones por nieve, no se permite el paso a vehículos con cadenas, sino únicamente a los que porten neumáticos de invierno.

Acciones preventivas y transporte ferroviario

Según explicó el delegado del Gobierno, este plan estudia la posibilidad de realizar cortes preventivos de tráfico en zonas afectadas por nevadas intensas, especialmente para vehículos pesados, que podrían quedar atrapados y bloquear la vía. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en coordinación con el Centro de Gestión de Tráfico, será responsable de ejecutar estas restricciones.

Para los casos en los que las condiciones meteorológicas dificulten la circulación, se establecen puntos de estacionamiento preasignados, y, en situaciones de emergencia, se activarán puestos de mando avanzados para gestionar las actuaciones de forma rápida y coordinada. El Plan Territorial de Protección Civil de Cantabria (Platercant) establece los procedimientos para atender a los ocupantes de los vehículos inmovilizados.

El plan también contempla los protocolos con los que cuentan Adif y Renfe para afrontar situaciones meteorológicas adversas, especialmente en la línea que une con la Meseta y el tramo de la línea Bilbao-León que discurre por el sur de Cantabria.