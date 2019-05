Carmen Calvo arropa a Casares y pide que Santander «remate» la victoria del 28-A Noelia Cobo, Pablo Zuloaga, Carmen Calvo, Pedro Casares, Ainoa Quiñones, María Luisa Real y Eva Ranea. / Roberto Ruiz El candidato socialista a la Alcaldía dice que el 26-M solo hay dos opciones: «O votar a los mismos o a un nuevo equipo con ganas de transformar la ciudad» CONSUELO DE LA PEÑA Santander Lunes, 6 mayo 2019, 23:06

Las campañas electorales suenan a música. Cada voto se pelea con una canción. Ya no se trata sólo de ideas, sino de que una buena banda sonora acompañe al candidato. Y este lunes, en la presentación oficial de la candidatura socialista a la Alcaldía de Santander, que encabeza Pedro Casares, su jefe de campaña ha elegido el 'Hoy puede ser un gran día', de Serrat, para abrir el telón que caerá en la noche del 26 de mayo, toda una declaración de intenciones en el arranque por el bastón del mando de la capital cántabra, un bastión que se resiste a los socialistas. Para conseguirlo, Casares juega fuerte y cuenta con pleno apoyo del aparato de Ferraz.

Si el líder del partido, Pedro Sánchez, le presentó en febrero como candidato a la Alcaldía, hoy ha sido la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, quien ha arropado la candidatura socialista en un mitin en la calle, en pleno corazón de la ciudad, la calle Lealtad, que encerraba en sí mismo todo un simbolismo, porque el mensaje de ambos dirigentes socialista exudaba una petición: que los votantes que el pasado 28 de abril consiguieron un «resultado histórico» para el PSOE al superar al PP en Santander por primera vez en los 40 años de democracia, aunque fuera solo por 842 votos, no se confíen y mantengan esa lealtad hacia la candidatura socialista a la Alcaldía.

Ante un auditorio integrado por unas 400 personas, Calvo ha asegurado que «Santander se tiene que despertar» y necesita que el «giro histórico» que dio el pasado 28 de abril «se repita» el próximo 26-M. «Tiene que rematarlo», ha insistido, en un discurso basado en la exaltación de los once meses de Gobierno de Pedro Sánchez y en las consecuencias del triunfo de la derecha, cuyo modelo se basa en el «sálvese quien pueda, que son los más fuertes y los ricos y no la mayoría de la gente». La vicepresidenta ha tirado de sarcasmo y ha azuzado a los santanderinos a votar a Pedro Casares, porque «si no hay relevo en el Ayuntamiento de Santander, todo seguirá 'Igual'», jugó con las palabras. Calvo ha presumido de que el presidente Sánchez conoce bien «los retos de Cantabria», que ha resumido en dos: las comunicaciones y la despoblación, y ha alertado de la necesidad de una «cultura de colaboración, porque España no resiste más políticas de enfrentamientos inútiles». Ya como la mujer que ha puesto el feminismo en la agenda política de este país, ha hecho una petición expresa a Casares. «Confío en que seas el alcalde que dé un campanazo en las políticas de igualdad, eso es lo que espero de ti», le ha solicitado, no sin antes mostrar su «inquietud» porque «la ultraderecha haya arrastrado a los dos partidos de la derecha» hacia posturas que cuestionan estas políticas.

Casares, que ha esbozado una sonrisa perenne a lo largo de su intervención, se ha reclamado como el alcalde «de todos y para todos». «El 26 de mayo solo hay dos opciones, o Gema Igual o Pedro Casares, o votar a los mismos que están y que llevan toda la vida o votar a un nuevo equipo con ganas de transformar Santander», ha dicho a los asistentes. En su mensaje ha reclamado que la «fuerza imparable» del pasado 28 de abril se mantenga y crezca en las elecciones municipales para que «Santander tenga su primer alcalde socialista». Y ha asumido el «compromiso» de ser el alcalde que consiga que los jóvenes que se han ido de la ciudad «puedan volver», en la que se acabe con los «copagos»» y se apoye a los emprendedores y a los autónomos, y en la que la cultura y el deporte llegue a todos los barrios; un alcalde que ve en el nuevo Plan General «la oportunidad de apostar por más suelo productivo».

El acto, en el que también ha intervenido el candidato a presidente del Gobierno de Cantabria, ha dejado un testimonio sutil pero revelador: la vicepresidenta Díaz Tezanos, cuya fidelidad al partido se había puesto en duda en algunos círculos, sentada en primera fila junto a la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, una imagen con la que la dirección socialista envía un mensaje de unidad.