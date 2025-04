El comisionado del Corredor Atlántico pasa por Cantabria sin compromisos concretos

Dos años después de su nombramiento como comisionado para el desarrollo del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián visitó ayer por primera vez Cantabria. Lo hizo ... para mantener un encuentro con el consejero de Fomento, Roberto Media, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz, dentro de la gira en la que está inmerso por las comunidades autonómicas que forman parte de esta red ferroviaria transeuropea que impulsa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La principal diferencia entre esta y otras paradas es que de aquí se marchó sin compromisos ni planes concretos.

Frente a los 4.561 millones que ha prometido invertir en Galicia hasta 2030, los 3.118 que irán a Andalucía, los 2.500 que ha asignado a Asturias o los 1.100 para los puertos –en esta caso no para trenes, sino para el transporte marítimo– de Canarias, en Cantabria no aportó ni cifras ni plazos. Al menos no figuraban en la nota de prensa que envió el Gobierno regional al término de la reunión con Sebastián. En el caso del Ministerio de Transportes y de la Delegación del Gobierno, ni siquiera dieron una versión del encuentro. Encuentro que, pese a su relevancia, tampoco figuraba en la agenda institucional pública de los participantes. Otra diferencia es que en otros territorios las visitas del comisionado del Corredor Atlántico han ido acompañadas de actos con los principales agentes involucrados en el desarrollo de la red de transporte. Aquí, no.

¿Para qué sirvió entonces este viaje?Al consejero Media le valió para volver a reclamar al Gobierno central que «dé pasos» para avanzar en la conexión ferroviaria Santander-Bilbao, una infraestructura que definió como «estratégica, básica y prioritaria» para la comunidad autónoma. El titular de Fomento denunció a comienzos de mes en el Parlamento regional que el Ministerio ya tiene el estudio de alternativas definitivo –dijo que lo tenía«guardado en un cajón»– que define el trazado, los costes y su viabilidad económica y denunció que se niega a hacerlo público. El siguiente paso sería licitar la redacción del proyecto de obra.

«Llevamos demasiado tiempo perdido para impulsar esta infraestructura y no podemos perder más», subrayó el popular, que también recordó que el compromiso de la exministra Raquel Sánchez era acometer este proyecto «con o sin fondos europeos». Será sin fondos europeos después de que quedara fuera de la red básica ampliada del corredor Atlántico pese a la presión de Cantabria por evitarlo. Sí hay alguna novedad, aunque tampoco es un compromiso cerrado, en lo relativo a la autopista ferroviaria Madrid-Santander. Cuando el Ministerio aprobó en 2022 las líneas que se adaptarían para poder albergar trenes de mercancías de mayores dimensiones y realizar cargas directas desde los puertos y desde camiones dejó fuera Cantabria. Entonces, señaló que se podía revisar la estrategia, pero el problema era que ni el Gobierno autonómico ni los empresarios lo habían pedido. Ahora, afirma que esta autopista ferroviaria está «en estudio».

Dos asuntos más. En relación al AVE a Palencia –este sí está en el corredor Atlántico–, Sebastián señaló que los tramos en obras «están cumpliendo los plazos». Y sobre la fabricación de los nuevos trenes para la red de Cercanías, aunque no sean de su competencia, garantizó que llegarán en los tiempos previstos: en 2026.