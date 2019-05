De la confusión con las papeletas al partido del Racing La jornada electoral de este domingo está cargada de anécdotas de los votantes cántabros ÁNGELA CASADO Santander Domingo, 26 mayo 2019, 14:02

Las primeras horas de la jornada electoral han dejado multitud de anécdotas en los colegios electorales de Cantabria, aunque ninguna de gravedad. Arrancó a las nueve de la mañana con normalidad y sin incidentes reseñables. A esa hora, los más madrugadores ya formaban colas en las puertas de algunos colegios electorales, como el del Ayuntamiento de Santander. En este Consistorio hubo leves contratiempos para constituir las mesas debido a la ausencia de las actas, que llegaron más tarde que las personas que las formaban. Todo se solucionó pocos minutos después con la llegada de la documentación, a tiempo para empezar la jornada.

Ya dentro de los colegios, algunos votantes están confusos debido a la gran cantidad de opciones que se despliegan ante ellos. Un total de 53 tacos de papeletas (las europeas son 31) que, en algunos centros como el Simón Cabarga (Santander), no caben dentro de las cabinas. Como solución, solo se colocaron en el interior las papeletas autonómicas y municipales, mientras que las europeas se situaron en una mesa exterior para no hacer distinciones por partidos. En algunos colegios, como en Limpias, es imposible votar anónimamente porque la mayoría de papeletas están sobre una mesa a la vista de todos. Algunos electores optan por coger varias y meter la elegida ya dentro de la cabina.

En Puente Avíos tampoco entraban las papeletas en las cabinas ni se ponían de acuerdo en la repartición. Unos querían que los partidos mayoritarios estuvieran dentro las cabinas y otros no. Al final, hubo consenso y se decidió que las autonómicas y municipales dentro, y las europeas fuera. Al lío con el 'overbooking' de papeletas, se unieron los problemas con los sobres. En Mortera (Piélagos), algunas personas tampoco se aclaraban a primera hora de la mañana porque en el de Europa únicamente se muestra la palabra 'Diputados', sin referencias al ámbito territorial al que se refiere.

Las votaciones no comenzaron a las nueve en punto en el colegio Pereda (Los Corrales de Buelna) porque las papeletas de Vox no estaban disponibles, un incidente que se resolvió a los pocos minutos. En esa misma localidad, Javier Hazas se estrenaba, con 18 años, como vocal de mesa, antes incluso de votar por primera vez en su vida.

La Delegación del Gobierno en Cantabria envió un comunicado cerca de las diez de la mañana en el que destacó la «normalidad» en el inicio de la jornada electoral. Los 102 colegios abrieron a la hora marcada y las 823 mesas se constituyeron sin incidentes. Más de medio millón de cántabros están llamados a votar hoy, una situación para la que se ha desplegado un dispositivo superior a los 1.153 agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Aunque este 26 de mayo está marcado por las elecciones, también es una fecha muy importante para los aficionados al Racing de Santander. A las seis y media de la tarde tendrá lugar el partido de play off de ascenso contra el Atlético Baleares, una cita que Sergio Zuría no pensaba perderse bajo ningún concepto. Pero cuando compró la entrada no tuvo en cuenta que existía la posibilidad de que le tocara estar en una mesa electoral. Hoy no le quedó otra que cambiar su asiento en el campo de El Sardinero por el del colegio. Eso sí, la camiseta de su equipo no se la dejó en casa. «Pero es importante ejercer la libertad de voto. Es un día importante también para la democracia», decía el joven con optimismo. «Votar y el Racing. Las dos cosas son fundamentales. Esta tarde a por todas», animaba Alfredo, tras depositar su voto en el IES José María de Pereda de Santander.

«¿Dónde dices que fuiste legionario? ¡Yo también!». Dos veteranos de Santander, uno apoderado, compartieron sus recuerdos de la mili tras votar.

En algunos lugares, como Cartes y Laredo, los colegios electorales se han llenado al mediodía, con el fin del mercadillo dominical. En la villa de Potes, la estampa ha sido similar. La hora de mayor afluencia ha sido a las 13.00 horas, después de celebrarse la misa en la iglesia parroquial.