Cuatro candidatos pugnarán por suceder a Revilla como cartel electoral del PRC

No era este el escenario soñado por Miguel Ángel Revilla. El líder del PRC quería un único nombre de consenso para sucederle como candidato electoral ... en 2027. El expresidente cántabro sabe que el partido se encuentra en un momento clave y delicado. La derrota electoral de hace dos años no es el mejor contexto para afrontar su relevo tras cuarenta años como cabeza visible del regionalismo. Por eso siempre se ha mostrado especialmente empeñado en esquivar las guerras internas que sí han sufrido otros partidos. Si la unidad es importante en los buenos tiempos de Peña Herbosa, mucho más lo es en el frío de la oposición. «Veo un clima de mucha concordia, todo el mundo tiene el espíritu de que este partido no se parezca a las guerras fratricidas que hemos visto con otras siglas. Sé que es difícil sustituirme porque fundé este partido. No es una situación fácil, pero el espíritu es positivo y tenemos gente valiosa», dijo tras la última reunión de la dirección del PRC en febrero. Pero la realidad, a día de hoy, es otra bien distinta. Aunque todavía hay tiempo para que las distintas sensibilidades del partido se pongan de acuerdo, los primeros pasos no parecen ir en esa dirección. Sin que casi haya dado tiempo a abrir el proceso de presentación de candidaturas, este periódico ha podido confirmar que habrá cuatro aspirantes a suceder a Revilla. Los dos primeros, Paula Fernández y Pablo Diestro, ya lo anunciaron oficialmente en las últimas horas. Los otros dos aún no lo han hecho, pero ya se han puesto en contacto con miembros de la Ejecutiva para recabar avales y en los próximos días inscribirán su nombre como candidatos.

Se trata del exconsejero, diputado y vicesecretario Guillermo Blanco, quien ya había anunciado en enero sus intenciones de participar en la carrera, y de Javier López Estrada, alcalde de Torrelavega, diputado e hijo del histórico dirigente del PRC Javier Marcano. Noticia relacionada Paula Fernández saca músculo con nueve alcaldes en su presentación como candidata del PRC Los cuatro necesitarán el 20% de los avales de los miembros de la Ejecutiva que asistan a la votación del próximo 4 de abril. Es decir, si asisten los 80 miembros, cada aspirante deberá sumar 16 apoyos en la votación secreta en urna que tendrá lugar en la sede de Santander. Asegurarse esos respaldos es lo que llevan haciendo los candidatos desde hace días. López Estrada (Torrelavega, 1981), impulsado por su padre, tiene su plaza fuerte en la comarca del Besaya, aunque su búsqueda de avales ha obtenido buenos resultados más allá de las fronteras de su territorio, entre alcaldes de otros municipios, incluso. López Estrada no quiso ayer confirmar ni comentar nada respecto a su candidatura, simplemente quiso dejar claro que «los tiempos deben respetarse» y que el partido aún no ha entrado en campaña electoral. «Mala consejera» Javier Marcano, por su parte, tampoco valoró ayer la actualidad del partido, pero sí dejó un comentario con doble lectura en sus redes sociales desde Madrid, justo después de que Paula Fernández presentara su candidatura junto a nueve alcaldes el primer día de plazo: «Aquí estoy viendo pasar el tiempo con calma, con serenidad. Dejo para otros las prisas, el ajetreo, porque la tensión mal gestionada se convierte en ansiedad. Mala consejera esta». Más información Cuatro son multitud

Cuatro son multitud Difícil consenso

Difícil consenso La carrera regionalista El alcalde de Torrelavega terminó dos carreras universitarias de ingeniería (Caminos y Obras Públicas), pero desde niño ha tenido la política en casa gracias a su padre. De hecho, suele contar que con pocos años ya frecuentaba las sedes del PRC para ayudaba a ensobrar papeletas electorales. Casado y con dos hijos, primero fue autónomo, después empleado de una constructora (Emilio Bolado) y, finalmente, director de su propia empresa de ingeniería. En política empezó pronto como secretario general de Juventudes Regionalistas. Su primer cargo público llegó en 2011 al convertirse en concejal. Ya en 2015 lideró la lista electoral del PRC en Torrelavega y se ocupó de la Concejalía de Obras. En 2019, los regionalistas ganaron por primera vez en la capital del Besaya y se convirtió en alcalde, cargo que también había ocupado su padre en la legislatura 1999-2003. Revalidó el cargo hace dos años y ahora lo compatibiliza con el de diputado autonómico en el Parlamento. La candidatura de Guillermo Blanco (Ongayo, 1965) tampoco será una sorpresa para nadie. Aunque el vicesecretario del PRC y diputado optó por no confirmar ayer sus intenciones, su búsqueda de apoyos comenzó ya hace varias semanas e inscribirá su nombre en los próximos días. Entre esos respaldos cuenta con el alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, y con la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz. «Me ha costado tomar la decisión. Lo he hecho después de una profunda reflexión y de meditarlo durante bastante tiempo. Me veo con el ánimo, la fuerza y la capacidad para tirar de un carro tan importante y de mantener unido a este partido», desveló el pasado mes de enero. Rebelión en Puente Viesgo Blanco ha sido durante 21 años la sombra de Revilla como su jefe de gabinete, tanto en el Gobierno como cuando ha tocado estar en la oposición. Pero su temprana búsqueda de apoyos desató una rebelión entre un grupo de 65 alcaldes y dirigentes municipales del PRC, impacientes también porque el cronograma de la sucesión de Revilla no avanzaba pese a haber transcurrido ya casi dos años desde la derrota electoral que les apeó del Gobierno. Aquel cónclave en Puente Viesgo, organizado por los entornos, precisamente, de dos de los candidatos actuales –Pablo Diestro y Paula Fernández–, obligó a Revilla a mover ficha. El secretario general del PRC convocó una Ejecutiva para desactivar el malestar. Y lo consiguió. Todos los miembros de la dirección apoyaron por unanimidad un manifiesto impulsado por Revilla por la unidad como «una de las claves del éxito» del partido. Eso sí, dos semanas después ya había calendario para el proceso. Javier López Estrada y Guillermo Blanco tendrán enfrente a los dos candidatos que ya anunciaron oficialmente este fin de semana sus intenciones. La primera en hacerlo fue la exconsejera de Presidencia, segunda en la jerarquía del partido, discípula de Rafael de la Sierra, diputada y vicesecretaria de Organización Paula Fernández. Y a las doce de la noche, respetando escrupulosamente el plazo de presentación, Pablo Diestro, alcalde de Reocín y expresidente de la Federación de Municipios, envió una carta a los militantes para anunciarles su candidatura, pese a que se había autodescartado en las últimas semanas como aspirante. «Lo hago convencido de que se abre una nueva etapa en nuestro partido donde se hace necesaria una renovación para generar ilusión en la ciudadanía y que vuelvan a confiar en nuestro proyecto político. Me veo con fuerza, ilusión y experiencia». El regidor es la cabeza visible de un grupo de alcaldes jóvenes entre los que está el de Puente Viesgo, Óscar Villegas. Con cuatro candidatos en liza, solo falta por saber qué opinará Revilla del éxito de la convocatoria, aunque el líder del PRC ya adelantó que no se decantaría por ninguno de ellos. «No me inclinaré por nadie, no apostaré por uno u otro. Quien salga elegido tendrá todo mi apoyo las 24 horas del día. Nunca más me veréis en un cartel electoral, pero al que me releve le pido que tenga el coraje, la fuerza, la vocación y la capacidad de sacrificio por esta tierra que he tenido yo», dijo en la pasado comida de Navidad del PRC.

