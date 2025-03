Si hay algo en lo que Miguel Angel Revilla ha insistido hasta la saciedad respecto a su sucesión al frente del PRC es en que ... deseaba un único candidato. Sus correligionarios, hasta ahora siempre tan disciplinados en el acatamiento de las consignas del líder, esta vez no le han hecho ningún caso, empezando por sus tres vicesecretarios generales, que estarán en la pugna.

Nada más darse el pistoletazo de salida para la presentación de aspirantes, han saltado dos a la palestra. El alcalde de Reocín, Pablo Diestro, lo hizo literalmente en el minuto uno, y la vicesecretaria de Organización, Paula Fernández, en la primera jornada del plazo de una semana de que disponen quienes deseen postularse. El vicesecretario de Acción Sectorial, Guillermo Blanco, ya anunció su intención de concurrir hace semanas, y el heredero 'in pectore' de Revilla, Francisco Javier López Marcano, vicesecretario de Acción Territorial, dejará paso en el proceso a su hijo, Javier López Estrada. Cuatro aspirantes, cuatro, son multitud. El empeño de Revilla en lograr una candidatura única no es un capricho sino un objetivo producto de su experiencia de cuatro décadas, en las cuales ha visto como las divisiones pasan factura en los procesos electorales. El PRC tan solo ha conseguido ganar unas elecciones en 2019, cuando sus más directos rivales –PP y PSOE– habían pasado por severas fracturas internas. En el partido valoraban la posibilidad de, entre dos contendientes, repartir los puestos de candidato electoral y secretario general que sucediese al propio Revilla en 2026. Está por ver si el histórico líder no pretende, si su salud se lo permite, continuar al frente del partido… y además, con el panorama actual, no hay cargos para tanto candidato. Queda una semana para una tarea que se antoja más que ardua, casi imposible: hacer desistir de sus pretensiones a tres legítimos aspirantes.