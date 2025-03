Comenta Compartir

La sucesión de Miguel Ángel Revilla como candidato a las próximas elecciones autonómicas no parece que seguirá el plan trazado por el fundador del PRC. ... Revilla ha manifestado, de forma reiterada, que lo que desea es un candidato de consenso, de unidad. Evitar unas elecciones primarias que –de manera inevitable– agrieten la unidad y susciten enfrentamientos internos. A cinco días para que se cierre el plazo para presentar candidaturas, ya se han oficializado dos y otras tantas dan sus primeros pasos con la recogida de avales. Naturalmente aún es posible que tres pretendientes renuncien a favor de un cuarto, pero esa posibilidad no parece viable. Por el momento, tanto Paula Fernández como Pablo Diestro han anunciado oficialmente que se presentarán y Guillermo Blanco también manifestó públicamente su intención de competir. El hombre fuerte del PRC, el lugarteniente de Revilla, Javier López Marcano, también podría dar un paso al frente o avalar a su hijo, alcalde de Torrelavega. Lo que queda en segundo plano en esta etapa de transición, y es muy importante, es que Revilla seguirá siendo el número uno del regionalismo, ya que en estas primarias no se elige al presidente del PRC, sino a quien será candidato electoral en 2027. Revilla mantendrá el control del partido que fundó hace décadas. Y lo hará con una organización similar a la del PNV. Una cuestión que subyace en la elección del futuro aspirante a ser el presidente de Cantabria es si los regionalistas virarán su rumbo hacia un planteamiento más urbano o si mantendrán la etiqueta rural. En esa dicotomía, tanto Paula Fernández como Javier López Estrada –hijo de López Marcano– ofrecen una imagen más urbana y moderna; especialmente Paula supone una nota feminista en un partido históricamente masculino. La próxima semana se despejará la incógnita de cuántos y quiénes aspiran a ser cabezas de cartel en mayo de 2027 y el 18 de mayo se conocerá el nombre del vencedor de las primarias… a no ser que Revilla logre el consenso sobre uno de los cuatro aspirantes.

