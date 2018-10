Una de cada cuatro personas que sufre un infarto muere antes de llegar al hospital

«Estoy viva después de sufrir tres paradas cardiacas en solo dos meses este verano»

El mero hecho de que la santanderina Carolina Negueruela (38 años) esté hoy viva para contar su historia es casi un milagro. O tal vez la suerte quiso que el procedimiento fuera el correcto para sacarle de las tres paradas cardiacas que sufrió el pasado verano en menos de dos meses. «Ha sido complicado, pero puedo celebrar que estoy viva para contarlo», asegura. Como ella, todos los que han vivido una parada del corazón cuentan lo mismo:es crucial la pronta reacción y hacer las cosas bien.

«Fue el 17 de junio», recuerda. Estaba tumbada en la cama y se incorporó para ir al baño. «Vomité y me mareé. Estaba muy mal. Mi pareja me dijo que me tumbara de nuevo en la cama, a ver si entraba en calor y me dormía y lo intenté. Pero al poco me levanté de un respingo y me quedé sentada sobre la cama para caer después inconsciente, fulminada», evoca. Suerte que su chico estaba ahí, identificó la situación, llamó a emergencias y comenzó a practicarle el masaje cardiaco.

«Yo no recuerdo nada, pero vino la asistencia y me llevaron para Valdecilla». Estuvo en la UCI diez días. «Justo el tiempo en que tardé en volver en mí, porque durante todo ese tiempo estuve inconsciente». Fue tan pronto como abrió los ojos que le subieron a planta. Yesa misma mañana, tras tomar la medicación y desayunar, sufrió otra parada. «Volvía a encontrarme mal, pero no lo identifiqué con que me estaba pasando otra vez porque ya estaba en el hospital». La bajaron de nuevo a la UCI y allí permaneció otros diez días. «Cuando reaccioné y me vieron bien, me volvieron a subir a planta, donde me tuvieron seis días hasta que me dieron el alta definitiva», recuerda.

Poco a poco comenzó a retomar su vida con los hábitos normales. «Tomaba la medicación y tenía más cuidado con los esfuerzos y esas cosas». Un día de playa, apenas pasados cuarenta días desde los episodios anteriores, sufrió la tercera parada. «Estaba en la orilla jugando con las olas con mi sobrina. Fui a cogerla para saltar una y me caí redonda». Un médico que había en el lugar comenzó la reanimación cardiopulmonar y de nuevo los servicios de emergencia actuaron.

«Me pusieron un desfibrilador automático implantable (DAI) y ahora vivo con ello», explica. «Es del tamaño de una pila y lo tengo conectado al corazón por dos cables». «Ahora mi vida es opuesta a la que llevaba. Antes trabajaba de mañana, de noche y además fumaba. Ahora he puesto fin al tabaco y me he relajado en las exigencias físicas que requiere el trabajo». Los médicos han iniciado por precaución un estudio genético para comprobar si es algo que pueda venir de familia.

En el polo opuesto, el caso de Ángel Manuel Urculo (Castro Urdiales, 1958) pasó como un suspiro. «No me enteré de nada», confiesa. Le sucedió a las nueve de la mañana el pasado 11 de febrero. «Estaba tomando un café en el sitio de siempre y no me acuerdo de absolutamente nada», afirma. Al parecer, según le han contado, cayó plano sobre el suelo. En el bar llamaron a emergencias y estuvieron en el lugar a los pocos minutos. No dio tiempo a que se produjeran daños irreversibles. «Creo que hubo unos clientes que me socorrieron al principio. Debieron hacerme el masaje», cuenta entre dudas. Cuando despertó en el hospital, no tenía ni idea de lo que había pasado. «No sentía dolores, sólo algo de cansancio, pero muy leve». Lógicamente, le había dado un infarto. «Me han dicho que el tabaco y el alcohol son fatales para esto. Así que me lo estoy aplicando», asegura.

La mirada desde emergencias

En el otro lado de la balanza se encuentran los propios servicios de emergencia. Gracias a ellos se salvan anualmente cientos de vidas. En el aeropuerto Seve Ballesteros, Alfonso Martín, bombero de Aena, reanimó este verano a un pasajero irlandés de 70 años que sufrió una parada del corazón en mitad del aeródromo.

«Nos avisaron de que había un hombre tendido en el suelo que podría estar sufriendo una parada. Llegamos al lugar, valoramos la situación y activamos el protocolo», confirma. «La suerte que tuvo este hombre es que en el lugar había profesionales, como nosotros, que estamos formados para actuar en situaciones de este tipo. También que el aeropuerto cuenta con desfibrilador semiautomático», acredita Martín. «Precisamente, que la nueva normativa permita a más gente utilizarlos, puede ser crucial para salvar más vidas. Porque estos aparatos son sencillos de usar y te lo dicen todo. Creo que esta medida es un gran avance».