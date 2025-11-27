Las diez mayores fortunas de Cantabria La revista Forbes publica su popular listado, esta vez también por comunidades autónomas. En la región, destacan familias como Botín, Fernández de Barrena, Pérez-Maura, Álvarez Ribalaygua o Lafuente

La revista Forbes ha publicado la popular lista de las mayores fortunas de España, aunque esta vez también lo ha hecho por comunidades autónomas. En el caso de Cantabria, no hay muchas sorpresas, aparece la familia Botín, tanto Ana Patricia como Javier y Carolina; los Martínez Ruiz, que escalan al tercer puesto; los Fernández de Barrena, Lafuente Group; José Ramón Álvarez Ribalaygua o los hermanos Pérez-Maura.

Los mejor posicionados continúan siendo los Botín. Las participaciones de Javier Botín-Sanz de Sautuola y Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola en el Banco Santander, con 450 y 350 millones de euros respectivamente, les colocan en lo más alto de la lista de las fortunas más destacadas no solo de la región, también de España.

El 2025 está siendo un buen año para el sector bancario, más si cabe para el Santander, que el pasado octubre alcanzó un nuevo récord. La entidad presidida por Ana Botín presentó un beneficio neto atribuido de 10.337 millones de euros durante los tres primeros trimestres del año, lo que supone un crecimiento del 11% respecto del mismo periodo de 2024 y por encima de lo anticipado por los analistas. Según la propia entidad, estos favorables resultados se sustentaron en una buena evolución del margen de intereses, niveles récord de ingresos por comisiones y nuevas mejoras de eficiencia, con una mayor calidad crediticia.

Ampliar Javier Botín-Sanz de Sautuola y Ana Patricia Javier Botín-Sanz de Sautuola. DM

En el tercer lugar de la lista Forbes aparece Isabel Martínez Ruiz y sus seis hermanos. Se trata de la familia cuyos padres Digna Ruiz de la Peña y Epifanio Martínez fundaron Panusa y Repostería Martínez. Fue en el año 2000 cuando sus hijos crearon Panstar con el objetivo de aprovechar los avances tecnológicos en el campo de la panificación. El grupo, hoy en día llamado Panamar Bakery, elabora cerca de 319 millones de kilos al año, factura unos 350 millones de euros anuales y da trabajo a más de 2.300 empleados. En Cantabria tiene 250 trabajadores, repartidos entre las instalaciones de Guarnizo y Santander. Si se incluyen los empleos indirectos que genera -personal de limpieza, mantenimiento, logística y cartonaje- alcanza los 400 empleos.

En la posición número cuatro, con un patrimonio de 250 millones de euros, se sitúa otra familia, la de Fernández de Barrena, del grupo Uvesco (Supermercados BM y Súper Amara, con más de 7.100 empleados), que ha estado siempre vinculada a tres tierras: Cantabria, Navarra y País Vasco. A principios de los años 90 el negocio Unialco se fusionó con la cadena de Cantabria, Ves. Actualmente, directivos de Uvesco e inversores de distinta naturaleza se encuentran inmersos en la firma, en 20 días, de la compra de Uvesco por 700 millones al grupo francés mayoritario PAI Partners, propietario del 70% de las acciones desde abril de 2022.

La operación, denominada confidencialmente 'Rubicón', es en realidad lo que se conoce en términos financieros como un MBO ('Management Buy Out'). Es decir, un golpe en la mesa de los ejecutivos de la propia empresa para ocupar una posición de mayor control.

Ampliar José Ramón Fernández de Barrena, director general de Uvesco. J. Alemany

Carolina Botín-Sanz de Sautuola O'Shea, otra de las hijas de Emilio Botín y Paloma O-Shea, aparece en el quinto lugar de la lista regional Forbes con un patrimonio de 200 millones de euros. Como el resto de hermanos, Carolina, una erudita en manuscritos medievales, forma parte de la sociedad Nueva Liza, el pacto de sindicación de accionistas de la familia con cerca de 9,132 millones de títulos del Santander.

El hijo del empresario Armando Álvarez, José Ramón Álvarez Ribalaygua, aparece en el puesto número seis de la lista Forbes, con un patrimonio valorado en 195 millones de euros. Gestiona la que es una de las mayores empresas familiares de España con origen cántabro y con presencia internacional.

Ampliar José Ramón Álvarez Ribalaygua y su padre Armando Álvarez Villanueva. Luis Palomeque

El conglomerano que maneja este Grupo aglutina a empresas como Aspla, Álvarez Forestal, Sardinero Hoteles (con establecimiento en Madrid y la capital cántabra), Silvalac o Tramesa, entre muchas otras. «Nuestra posición hoy ha sido posible gracias a la permanente reinversión de los beneficios y a un equipo humano de más 2500 personas comprometidas con el proyecto empresarial y la familia propietaria. Los valores y el ejemplo del fundador D. Armando Álvarez, se mantienen con la incorporación de los miembros de la tercera generación de la familia, guiados por su presidente, D. José Ramón Álvarez», señala el grupo en su página web.

Con un patrimonio de 185 millones de euros, en el séptimo lugar aparecen los hermanos Pérez-Maura, con apellido materno Botín. Forman parte de ese reducido círculo de la 'jet set' de Cantabria. Son los responsables de la naviera Pérez y Cía SL. fundada en 1853. Su padre, Jaime Pérez-Maura, y su madre, Elena García Botín, convirtieron esta empresa familiar en un imperio con delegaciones por todo el mundo y cosecharon éxitos en todas las modalidades del negocio marítimo, como propietario de buques, armador o consignatario. En 2014, los hermanos asumieron el control de la sociedad. Cinco años después se vieron involucrados en un caso de corrupción internacional en el marco de la pieza 'Pit', la número cuatro de las doce del 'caso Villarejo'. Anticorrupción les vinculó con el pago de 10 millones de euros al comisario jubilado

Ampliar Ángel Pérez-Maura, el mayor de los hermanos. DM

La familia del cántabro Santiago Díaz, presidente y consejero delegado del grupo empresarial Sadisa, aparece en el puesto número ocho, con un patrimonio de 80 millones de euros, según la lista elaborada por Forbes. El conglomerado proyecta su trabajo en la construcción en obra civil y edificación, el medio ambiente y la gestión de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria y la explotación de canteras, tratamiento de áridos y plantas de hormigón. Entre sus firmas, Ascán, Hormisa, Geaser y Asu.

Ampliar El empresario cántabro Santiago Díaz. DM

El empresario José María Lafuente también tiene un hueco en la conocida lista Forbes con un patrimonio de 60 millones de euros. Quesería Lafuente, en Heras (Cantabria), fue la primera empresa de la hoy conocida Lafuente Group.

Fundada por Agustín Lafuente y María Llano en León (España) en los años cuarenta, se trasladaron a Galicia, para al final establecerse en Cantabria en el año 1958. La empresa, gracias a la apuesta industrial del empresario José María Lafuente, es hoy un referente internacional en el sector del queso y se encuentra en plena expasión. El pasado julio, por ejemplo, cerró la compra de su segunda fábrica en Asturias con la adquisición de una antigua planta situada en Villamayor, en el pasado propiedad de Chupa Chups.

Ampliar El empresario José María Lafuente. DM

La plantilla global de Lafuente alcanza las 1.261 personas. La compañía es proveedora de Mercadona desde 2009, una alianza que ha favorecido el crecimiento en los últimos lustros.

