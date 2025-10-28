Directivos de Uvesco e inversores se alían para comprar la compañía y fijarla en el País Vasco

El anclaje definitivo al País Vasco del Grupo Uvesco (BM y Súper Amara, con más de 7.100 empleados), que estuvo en claro riesgo de ... saltar por los aires el año pasado al ser pretendido por Carrefour, parece hoy más cerca. En la que sería la mayor operación de este tipo en la historia del País Vasco y una clarísima apuesta por el arraigo, parte del equipo directivo de la firma irundarra, con su CEO, Ángel Jareño, al frente, ha dado un valiente paso adelante para liderar la adquisición de la compañía, controlada hoy en un 70% por el fondo de inversión francés PAI Partners, que desde hace tiempo le ha puesto el cartel de 'Se vende'. Una operación valorada en más de 700 millones de euros.

Pero Jareño y sus compañeros no viajan solos. Ni mucho menos, ya que han logrado incorporar a su aventura a importantes socios locales. En principio, se trata de Indar -el nuevo vehículo de Kutxabank para invertir en empresas estratégicas del país-; el fondo de inversión donostiarra Stellum Food & Tech (situado bajo el paraguas de la Fundación Artizarra), que ya está presente en el capital de Uvesco desde la llegada de PAI; la gestora de fondos con sede donostiarra Inveready, también accionista del grupo de supermercados irundarra a través de la instrumental GAEA; y la EPSV de empleo, Geroa, que con su participación en este consorcio elevaría de forma muy significativa su apuesta por invertir en compañías vascas.

800 millones de euros es la cantidad sobre la que se planteó la compra fallida de los supermercados BM por parte de Carrefour el pasado año.

En el caso de la EPSV, y dada la envergadura de esta nueva inversión, cabe la posibilidad de que la entrada en el capital de Uvesco se realizara de forma indirecta a través de Orza, un vehículo compartido con Elkarkidetza y que ambas utilizan de forma habitual.

Se trata de un grupo de inversores de muy distinta naturaleza, lo que no siempre facilita el encaje de bolillos que supone esta operación, pues cada cual tiene su particular naturaleza y distintas necesidades actuales y futuras; tanto a la hora de invertir en este momento como a la hora de, en un futuro, salir del consorcio, si así fuera.

La operación, denominada confidencialmente 'Rubicón' y que valora la firma de supermercados en más de 700 millones de euros, es en realidad lo que se conoce en términos financieros como un MBO ('Management Buy Out'), que no es sino una compra capitaneada por los ejecutivos de la propia empresa que, en definitiva, pasan así a ocupar una posición de control convertidos en los accionistas de referencia.

Está previsto que algunos de los actuales pequeños accionistas del grupo de alimentación (no todos los propietarios de las familias fundadoras cántabras y vascas vendieron sus acciones a PAI en abril de 2022) se sumen también a la operación.

A esta hora, Ángel Jareño y sus socios del equipo gestor de Uvesco han cerrado ya la financiación necesaria para sostener su parte, apoyados en un par de los denominados fondos de deuda; un paso importantísimo para dar confianza al resto y que la operación pueda llegar a buen puerto.

Los primeros espadas de Uvesco, Indar, Stellum, Inveready y Geroa ultiman estos días los detalles de sus respectivos pesos y márgenes de maniobra presentes y futuros en el grupo.