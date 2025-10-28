El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Supermercado BM ubicado en la calle San Fernando. Daniel Pedriza

Directivos de Uvesco e inversores se alían para comprar la compañía y fijarla en el País Vasco

Liderados por el actual CEO de la compañía, ultiman una oferta al grupo francés mayoritario por más de 700 millones de euros

Julio Díaz de Alda

Madrid.

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

El anclaje definitivo al País Vasco del Grupo Uvesco (BM y Súper Amara, con más de 7.100 empleados), que estuvo en claro riesgo de ... saltar por los aires el año pasado al ser pretendido por Carrefour, parece hoy más cerca. En la que sería la mayor operación de este tipo en la historia del País Vasco y una clarísima apuesta por el arraigo, parte del equipo directivo de la firma irundarra, con su CEO, Ángel Jareño, al frente, ha dado un valiente paso adelante para liderar la adquisición de la compañía, controlada hoy en un 70% por el fondo de inversión francés PAI Partners, que desde hace tiempo le ha puesto el cartel de 'Se vende'. Una operación valorada en más de 700 millones de euros.

