«Dispensar sin receta el ibuprofeno 600 es jugarse una multa por 1,97 euros que cuesta» Con receta. Tanto el paracetamol de un gramo como el ibuprofeno de 600 miligramos precisan receta, no así las presentaciones de menor cantidad. Las farmacias, sometidas a un «mayor control», se vuelven más rígidas con medicamentos sujetos a prescripción médica ante el riesgo de «sanciones de 30.000 a 90.000 euros» ANA ROSA GARCÍA Santander Martes, 4 junio 2019, 07:17

No acuda a la farmacia a por una caja de ibuprofeno de 600 miligramos si no tiene receta de su médico, porque el viaje va a ser en balde. Y lo mismo si lo que necesita es el envase de paracetamol de un gramo. La respuesta más probable, aunque en otras ocasiones se lo hayan dado sin más, es que sólo se dispensan bajo prescripción facultativa. Son los ejemplos más populares, aunque la exigencia se extiende a todos aquellos medicamentos que lleven en la caja el símbolo circular que significa 'de venta con receta'. Desde hace semanas los farmacéuticos han dejado de hacer la vista gorda y han optado por cumplir a rajatabla lo que dice la ley, «que no es nueva, es así desde 1990. Tanto uno como otro siempre han estado sujetos a prescripción médica», recuerda la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, Rita de la Plaza, que se muestra «a favor del control de estos medicamentos por seguridad para el paciente». Pero ¿qué ha pasado entonces para que las boticas se hayan vuelto tan estrictas?

Uno de los factores que ha incluido ha sido la entrada en vigor del Sistema Español de Verificación del Medicamento (Sevem), «a través del cual se sabe qué se ha dispensado y dónde. Queda todo registrado», explica De la Plaza. No hay margen para las excepciones con ese «mayor control», activo desde febrero, lo que obliga a los farmacéuticos a ser mucho más cautos, puesto que el incumplimiento de la normativa, al dar sin receta un producto que la requiere, está considerada una infracción grave. «Eso implica multas que van desde los 30.000 a los 90.000 euros», añade la presidenta. Aunque en Cantabria no consta por ahora ningún caso, ya hay provincias en las que sí ha habido sanciones. «Nosotros tenemos que ser rígidos y exigir la receta. ¡Nos la estamos jugando por 1,97 euros que cuesta la caja del ibuprofeno 600 de 40 comprimidos! Nadie se va a arriesgar», subraya De la Plaza. Y más aún después de que el año pasado un experimento realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sacara los colores al sector. La visita a un centenar de farmacias de diez ciudades diferentes -no se incluyó ninguna cántabra- puso en evidencia «una atención deficiente» puesto que en el 100% de las boticas se dispensó el ibuprofeno 600 sin pedir la correspondiente receta, cuando es obligado por ley. Ahora la situación es bien distinta. Y por eso los farmacéuticos se enfrentan con «algún enfado» al otro lado del mostrador. «Explicamos a la gente que de nuestra mano mayor no podemos dar un medicamento que requiere receta, que deben ir al médico antes». Entre los argumentos que ayudan a justificar este posicionamiento se apunta a las conclusiones de un estudio del Comité de Evaluación del Riesgo en Farmacovigilancia de la Agencia Europea de Medicamentos que indica que altas dosis de ibuprofeno de forma prolongada aumentan el riesgo cardiovascular (trombosis, infarto...) y que el abuso del paracetamol de un gramo, entre otros efectos secundarios, puede dañar el hígado.

«La gente se cree que cuanta más dosis tome, mejor. Y no es así. Con una dosis inferior se consigue un efecto similar y no se corren esos riesgos», asegura De la Plaza. Por eso, tanto el ibuprofeno de 400 miligramos como el paracetamol de 500 o de 650 mg se puede adquirir en la farmacia sin necesidad de receta.

«Si alguien viene con la indicación de su médico del ibuprofeno 600 no se le va a cuestionar en ningún caso porque ya ha habido una evaluación previa de la cantidad y el tiempo del tratamiento. De lo que se trata con esto es de frenar la automedicación y de fomentar la educación sanitaria, porque a largo plazo se van a ver los efectos del abuso de esos fármacos. No se puede tomar un ibuprofeno cada día porque sí». La presidenta de los farmacéuticos cántabros insiste en que «la gente se tiene que ir mentalizando y darse cuenta de que todo esto es por su seguridad».