Educación planteará programas específicos para alumnos con altas capacidades

¿Qué son altas capacidades?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que una persona es «superdotada» cuando su Cociente Intelectual es igual o superior a 130.

Puesto que los test de inteligencia no son exactos, los especialistas en el diagnóstico de la Alta Capacidad no tienen en cuenta únicamente este dato debido a que no creen que exista un punto de corte igual para todos.

Se entiende como Alta Capacidad el perfil del alumnado que dispone de una capacidad intelectual globalmente situada por encima del percentil 75 en todos los ámbitos de la inteligencia tanto convergente como divergente, incluyendo distintas aptitudes intelectuales, como pueden ser razonamiento verbal, razonamiento lógico, memoria, creatividad, y razonamiento fluido.

Según el Ministerio de Educación, en España hay 27.133 alumnos de altas capacidades (curso 2016-17). Esta cifra supone solo el 0,33% del total de alumnos matriculados, muy alejada del porcentaje de alumnos de altas capacidades estimado por los estudios más recientes (10%). Esto significa que la gran mayoría de estos alumnos sigue, por tanto, sin identificar ni atender.