Los enemigos del voto útil Además de los grandes partidos, otras siete formaciones han presentado candidaturas en Cantabria | Desde comunistas hasta animalistas o libertarios, saben que sus opciones de lograr un diputado en el Congreso son pocas, pero piden al elector que no renuncia a sus ideales DANIEL MARTÍNEZ Santander Miércoles, 24 abril 2019, 07:17

Su propaganda no llega a los buzones. La mayoría de ellos ni siquiera puede permitirse pegar carteles y focalizan su campaña en las redes y el 'boca a boca'. Incluso algunos han tenido dificultades para encontrar candidatos y sumar los 650 avales que el sistema pide a los partidos que han presentado una candidatura en Cantabria y que actualmente no tienen ya un diputado en el Congreso. Las siete formaciones que lucharán con los grandes nacionales y el PRC para lograr un escaño saben que sus opciones de éxito son escasas, pero el objetivo es que el mensaje que defienden cale. Frente a las apelaciones al voto útil, piden a los electores que el 28A no renuncien a sus valores por la polarización ideológica.

PUM+J. Por un Mundo Más Justo Ayuda al desarrollo para acabar con las fronteras

Su estructura en Cantabria aún es pequeña y han tenido que buscar candidatos en otras regiones. Nacieron de los movimientos que reclaman invertir el 0,7% del presupuesto en ayuda al desarrollo y continúan con esa pelea. Su programa se asienta en la defensa de los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y la ciudadanía global. «Queremos un mundo en el que no haya desequilibrios económicos entre países y que las personas puedan moverse como quieran. Estamos en contra de las fronteras», apunta Agustín Garrido, candidato al Senado. Aunque reconocen que les está costando darse a conocer, afirman que su mensaje atrae a los más jóvenes.

Pacma-Partido Animalista Derecho animal, medio ambiente y justicia social

Algunas encuestas les dan diputados en las circunscripciones más grandes, una posibilidad bastante más alejada en Cantabria, donde defienden el mismo programa centrado en tres ejes: la defensa del derecho animal, el respeto al medio ambiente y la justicia social. «El electorado nos conoce porque somos los únicos que realmente defendemos el bienestar animal», explica Juana Alba, portavoz regional, quien afirma que uno de los motivos por el que no ha sido posible una alianza con Unidas Podemos es que ellos no quieren prohibir la tauromaquia. Una de sus banderas es el sacrificio cero y están convencidos de que el medio rural sólo saldrá adelante con mejores telecomunicaciones. Afirman que la caza no genera empleo y sí podría hacerlo la apuesta por el turismo verde. Su objetivo es mejorar los últimos resultados y que sus ideas calen: «Nosotros haríamos estas políticas mejor que nadie, pero que los grandes partidos empiecen a hablar de ellas ya es un logro».

Recortes Cero Una mejor redistribución de la riqueza del país

Su máxima es la redistribución de la riqueza del país que, en su opinión, está concentrada en muy pocas manos. Con ello conseguirían aumentar el nivel de vida de la mayoría de ciudadanos, crear empleo y desarrollar un proceso de reindustrialización frente a las medidas paliativas que pueden funcionar de forma puntual, pero no cambian la sociedad. Como en las 52 circunscripciones, en Cantabria presentan como cabeza de lista a una mujer y defienden una apuesta decidida por la cultura. También por la igualdad entre españoles. «Hace falta una izquierda que diga alto y claro que la unidad de las regiones de España es progresista, no es una bandera de la derecha», asegura su portavoz, Jordi Martínez. Apunta que el 28A quieren seguir creciendo, pero lo suyo es una carrera de fondo.

PCPE Hacia la construcción de una república socialista

Los comunistas cántabros se presentan en dos listas distintas. Una es la del Partido Comunista de los Pueblos de España. Lucha por organizar a la clase obrera, derrotar al capitalismo y construir una república socialista.

Escaños en Blanco Una forma de mostrar el rechazo a las instituciones

Su mensaje es tan sencillo como su política de comunicación. Quieren dejar vacíos los escaños que consigan, renunciando a cualquier tipo de sueldo o subvención para mostrar el rechazo a las instituciones.

Partido Libertario Menos impuestos, gestación subrogada y eutanasia

Han dejado a un lado el eje tradicional izquierda-derecha y apuestan por un liberalismo total en todas las facetas de la política. Su principio es que la libertad individual está por encima de todo. Por eso se muestran a favor de la eutanasia, la gestación subrogada y una reducción muy importante de los impuestos. Por ejemplo, dejar el IVA y el IRPF en el 10% y poner al mínimo los impuestos de sucesiones y donaciones. En Cantabria creen que se podría hacer si se acabaran con «las corruptelas del SCS o el despilfarro en empresas públicas como Cantur». Alejandro Ruiz es su cabeza de lista al Senado: «Defendemos reducir el poder del Estado en la sociedad y una descentralización total de los ingresos y gastos a las autonomías».

PCTE Lo primero, la defensa de la clase obrera

Cualquiera que conozca las bases del comunismo las puede reconocer en el Partido Comunista de los Trabajadores de España. Su prioridad es la defensa de la clase obrera y para ello optan por nacionalizar sectores estratégicos como la banca o la industria. Frente a las grandes propuestas, ellos siguen su propio camino. «No queremos el AVE porque sólo beneficia a unos pocos. Ese dinero debe ir al transporte público de calidad que usan los trabajadores que madrugan o a la industria en la comarca del Besaya o Campoo», afirma la candidata Cristina González. Su campaña se basa en la cartelería que pegan cuando acaban su jornada laboral o estudiantil, las redes o con su presencia en movimientos sociales y actos reivindicativos. «No nos presentamos por sacar votos porque sabemos que el escaño es imposible, sino para que ser un altavoz y que se oiga nuestro discurso».