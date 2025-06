La Fiscalía no ve delito en la orden de Susinos y Serdio para la extracción de lobos

El Gobierno de Cantabria sigue teniendo vía libre para extraer ejemplares de lobo después de que la Fiscalía de Cantabria haya acordado archivar las diligencias ... de investigación abiertas a la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, y al director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, por la autorización y ejecución de la orden para matar 41 lobos en la región en base al plan de gestión del cánido después de que saliera del Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) el pasado mes de marzo.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) rechazara la medida cautelar propuesta por las asociaciones animalistas y ecologistas de suspender la extracción de ejemplares, el Ministerio Público entiende ahora que quienes dieron la orden para regular la especie no incurrieron en ningún delito.

Fue el mes pasado, cuando Fiscalía decidió incoar dichas diligencias tras las denuncias interpuestas por Ecologistas en Acción y Ascel a la también titular de Desarrollo Rural, Pesca y Biodiversidad y al responsable de Montes. En caso, Ascel denunció a Serdio por un supuesto delito de prevaricación a cuenta de la orden para eliminar lobos, y Ecologistas en Acción a ambos, también a Susinos, e igualmente por presunta prevaricación y, además, por un posible ilícito contra la fauna en la autorización y ejecución de la resolución que permitía la caza del cánido, publicada el 2 de abril y que empezó a materializarse en Polaciones y Campoo.

Tras hacerse eco de ambas denuncias, director y consejera se mostraron «tranquilos» al entender que están actuando «con la ley en la mano». Además, desde Ganadería aseguraron que iban a continuar con la hoja de ruta marcada, al considerar «imprescindible» el control poblacional del lobo para garantizar la adecuada coexistencia con los ganaderos y sus animales.

Reacciones

Este lunes, la consejera expresó su «satisfacción» por el archivo por parte de la Fiscalía de Cantabria de las diligencias de investigación abiertas contra ella y el director general de Montes. «Me siento muy satisfecha por lo que esta decisión de la Fiscalía significa para nuestro sector», aseguró Susinos, que destacó que la ganadería constituye «un sector clave» para la comunidad autónoma.

En un comunicado, la consejera de Desarrollo Rural reiteró que Ganadería trabaja «con absoluta legalidad» y afirmó que se van a «continuar realizando los controles poblacionales de lobo» en Cantabria. «Y lo vamos a seguir haciendo en base a criterios científicos y técnicos», precisó.

En este sentido, se refirió a la búsqueda del «necesario equilibrio»: «En Cantabria no queremos acabar con el lobo, pero no podemos permitir que el lobo termine con nuestra ganadería» , reiteró al tiempo que volvió a hablar de la «tropelía de Pedro Sánchez», en referencia a lo que supuso que el Gobierno incluyera la especie como de especial protección. Sin embargo, quiso dejar claro que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga «está al lado de los ganaderos y lo ha demostrado con hechos no con palabras vacías».

La consejera recordó que el año pasado se produjeron más de 2.500 ataques y se certificaron más de 3.200 animales muertos. También apuntó un incremento del 92%, hasta un total de 23, de manadas en los últimos diez años, con más de 200 lobos en el 80% del territorio cántabro, incluyendo zonas de costa. «Es necesario e imprescindible realizar el control poblacional para poder hacer compatible la convivencia de nuestra ganadería con el lobo», reiteró la consejera.