Los hospitales cántabros vuelven a la normalidad

«¡Vaya diferencia con lo que vivimos este lunes!». Esa era la frase más repetida en el recorrido por los centros sanitarios de la región, ... donde la mañana trancurría con una normalidad incluso más tranquila de lo habitual –solo había un paciente en la sala de espera de Urgencias de Valdecilla, una ambulancia en la puerta y una embarazada entrando con su bolsa a las diez de la mañana–, salvo para los equipos de informática, volcados en resolver los desajustes generados por la súbita desconexión. Aunque en los hospitales y centros de salud fue cuestión de segundos, porque enseguida se activaron los generadores de emergencia, al día siguiente dejaba múltiples incidencias menores. Ascensores que no funcionaban (en revisión por la mañana), líneas telefónicas y puertas eléctricas inhabilitadas, fallos en la centralita de Laredo o en el dispensador de uniformes de Sierrallana, así como dificultades en el arranque de algunos equipos informáticos y de radiología, «pero sin impacto asistencial», aseguraban desde Sanidad.

«Lo peor de ayer (por el lunes) fue la incertidumbre», resumen varios profesionales consultados por este periódico. Había que administrar la energía para aguantar el máximo tiempo posible mientras se resolvía una crisis sin precedentes en toda España. «La gran duda era cuánto podría durar». Así que se suspendió la actividad programada y los esfuerzos se concentraron en cubrir la urgencia, como los dos códigos ictus que se atendieron en Valdecilla. En total, de las 188 cirugías previstas en la jornada del lunes en todos los hospitales del Servicio Cántabro de Salud (SCS) –Valdecilla, Sierrallana-Tres Mares, Laredo y Liencres–, se llegaron a realizar 106, más otras diez que llegaron de urgencia. Pero 82 pacientes vieron aplazada su intervención. Y lo mismo ocurrió en los centros privados, tanto Santa Clotilde como Mompía vieron interrumpida su actividad quirúrgica tras la caída del suministro electrico, manteniendo su actividad asistencial también con sus propios equipos electrógenos. Todos confirmaban este martes la vuelta a la rutina, después de una noche sin sobresaltos. La respuesta de los profesionales sanitarios a la crisis fue «ejemplar», destacó el consejero de Salud, César Pascual. Una actitud que «la gente ha agradecido y que se debe hacer extensible al día a día».

Ampliar Los servicios de Urgencia de Valdecilla funcionaron con normalidad.

El parón afectó también a cientos de consultas y pruebas diagnósticas. En plan de contingencia implicó reducir al mínimo el uso del equipamiento de Radiodiagnóstico. Si lo habitual es tener cuatro escáneres en marcha en Valdecilla, el lunes se dejó uno solo a disposición del servicio de urgencias, pendiente especialmente de la veintena de pacientes que fueron llegando a lo largo del día para recibir oxigenoterapia –algunos trasladados desde el servicio de Hospitalización Domiciliaria–, toda vez que en casa no tenían corriente para las máquinas que les ayudan a respirar. Una vez se recuperó el suministro, fueron volviendo a sus domicilios. Era, sin duda, uno de los grupos más vulnerables, junto con los pacientes de diálisis, entre los que tampoco se registraron incidencias, más allá de que algún enfermo llegó tarde a su tratamiento por las dificultades para salir de casa al no disponer de ascensor. «Pero todo ha funcionado bien, tanto en Valdecilla como en Diaverum, que también tiene su propio equipo electrógeno», confirman desde Alcer.

Tampoco constan problemas con los contados casos que se dializan en casa –una decena que están motitorizados de forma continua por el hospital–, «porque tienen bastante flexibilidad para posponer el tratamiento en caso de incidencia. A uno de ellos le sorprendió el apagón cuando le quedaban solo cinco minutos».

El consejero apuntó que toda la actividad afectada por el «gravísimo problema» vivido se va a reprogramar, como se ha hecho otras veces, y espera que se pueda recuperar para la próxima semana, al ser esta «rara» y de «bajita» actividad debido al puente del Primero de Mayo. De hecho, no solo se había retomado ayer toda la actividad quirúrgica e intervencionista programada en horario de mañana, sino que también se reactivaron las peonadas de tarde, con la única excepción del Hospital de Laredo, que lo hará el miércoles. Y pese a la tensión de esa insólita jornada marcada por la falta de luz, señaló que los servicios de urgencia funcionaron «con normalidad». «La gente acudió a urgencias cuando tenía que acudir, con normalidad». No obstante, precisó que se reforzó la seguridad «en unos cuantos» servicios de Urgencias con la contratación de vigilantes y por «prudencia», por si había cortes de luz nocturnos.Algo que no ocurrió.

Otro de los problemas, que era la recarga de las ambulancias eléctricas del 061, se solventó desplazando los vehículos a los hospitales para poder estar enchufadas, ya que en sus bases no había electricidad. En la red de Atención Primaria no se han reportado daños en las instalaciones ni en medicación o vacunas.