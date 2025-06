El Gobierno de Cantabria presentó hace apenas quince días el anteproyecto de Ley de Vivienda de Cantabria que, dicen los redactores y repite el consejero ... Roberto Media, «garantiza su acceso efectivo y ofrece mayor seguridad jurídica a los propietarios».

–¿Cómo ha recibido el sector ese documento?

–Es pronto para hacer una valoración de lo que pueda aportar para solucionar este problema, pero, en líneas generales, parece que incluye diversas medidas que pueden ser de gran utilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en algún artículo de la norma que hace referencia a la ocupación ilegal, que ese seguro que es un acierto; he visto también que se incluyen medidas fiscales para los arrendadores, que me parece también otro acierto; por supuesto se contemplan ayudas directas al arrendatario, que esas siempre son necesarias; y también he visto un apartado que nos atañe a nosotros en el que se incluye un registro de agentes inmobiliarios que cumplan ciertas garantías.

–¿Lo cree necesario?

–Nuestro sector está desregulado, los inmobiliarios no tenemos normas que nos amparen, no tenemos un colegio profesional... Que exista un registro donde un particular pueda consultar si una agencia cumple ciertos requisitos está muy bien.

–¿Cómo está viviendo el sector este 2025?

–Pues si le soy sincero de forma muy parecida a cómo lo vivimos en 2024. No hemos observado muchos cambios.

–¿Exagera quien dice que va camino de convertirse en el mejor ejercicio de la historia?

–Me cuesta creerlo, la verdad. Se vende y se alquila todo lo que sale, pero sale poco.