Inquietud en los valles pasiegos ante los nuevos proyectos eólicos
Jueves, 26 julio 2018, 07:15

La Mancomunidad de Municipios de los Valles Pasiegos ha convocado una reunión de urgencia, este jueves, para analizar el proyecto promovido por la empresa Green Capital Power, S. L. para instalar tres parques eólicos en la comarca y que afectarían a muchos de los municipios. A lo largo de este mes de julio, los ayuntamientos implicados han recibido una comunicación del Ministerio de Medio Ambiente en el que se les informaba del periodo de información pública de estos parques de cara a presentar alegaciones. Por ello, el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García Diego, decidió convocar esta semana este encuentro «porque nos afecta a todos y para decidir una postura común», explicó.

La empresa Green Capital Power, S. L. ha presentado tres solicitudes de parques eólicos en Ribota, Berana y monte Garmas de 51, 63 y 54 MW, una subestación eléctrica y varias líneas en el proyecto denominado Santa María de Cayón I, según refleja el escrito de la Dirección General de Transición Ecológica, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente de cara a sacar a información pública el estudio de impacto ambiental del citado proyecto triple. En este sentido, los ayuntamientos implicados tienen un plazo de 30 días hábiles para analizar la documentación, desde la recepción de la comunicación y presentar alegaciones al mismo o no.

«Se ha enviado una carta a todos porque hay intranquilidad por saber lo que se va a hacer y cómo. Para ello hemos pensado que lo mejor era convocar una reunión conjunta y tomar una decisión entre todos», explicó el presidente de la Mancomunidad de los Valles Pasiegos, Juan Carlos García Diego.

El encuentro ha sido convocado para hoy, a las 19.00 horas, en el Ayuntamiento de Selaya. Se trata de una convocatoria de urgencia para analizar el proyecto y ver lo que se hace. «No estamos en contra de todos los proyectos eólicos, pero lo que plantean está en la mitad de la comarca, irían en La Braguía y afectaría entre otros a Villacarriedo, Selaya, Saro y de San Roque a Santibáñez», explicó García Diego. «Para no andar uno a uno hemos pensado que mejor convocamos y todos opinamos sobre el tema y se toman decisiones entre todos», reiteró el también alcalde popular de Vega de Pas.

Los dos ayuntamientos más afectados por el proyecto, Selaya y Villacarriedo, manifestaron ayer opiniones frontalmente contrarias a éste periódico. En el caso de Selaya, su alcalde, Cándido Cobo (PP) trasladó su total oposición a los tres parques eólicos que se pretenden instalar porque, a su juicio, eso sería «el fin de los valles pasiegos y matará el turismo». En su opinión, ningún beneficio económico sería suficiente explicación para consentir ese proyecto en su territorio. Según explicó, se contempla la instalación de «50 o 60» aerogeneradores que rodearán su municipio «de norte a sur» y que no piensa consentir. «Estamos muy inquietos y nos oponemos con todas nuestras fuerzas, iremos donde haga falta ir porque sería un desastre», resumió.

Como si no hablasen del mismo proyecto, el alcalde de Villacarriedo, Ángel Sainz (PRC), se mostró ayer «a favor» de estos parques, aunque dijo que habría que «mirarlo bien». También se mostró molesto por la urgencia de la convocatoria al no considerarla necesaria aún porque «no hay expediente hecho», opinó. No obstante, reiteró que desde su punto de vista no se ve con malos ojos el hecho de que se instalen los parques porque el Ayuntamiento había estudiado la proposición y sólo se van a instalar «siete u ocho columnas en Villacarriedo y dos o tres en Selaya», incidió. «Habrá que verlo, pero en los planos que yo tengo no van en La Braguía», dijo contradiciendo al alcalde de Selaya y al de Vega de Pas.

No obstante, la Plataforma para la defensa de los valles del sur de Cantabria ya anunciaba hace unos días lo que, a su juicio, supondrá «una amenaza eólica» para muchos municipios de los valles pasiegos. Según sus números son 56 aerogeneradores «gigantes de 3MW cada uno», líneas eléctricas y una subestación de alta tensión, pistas de rodadura y todas las infraestructuras que precisa «esa salvajada», definieron.