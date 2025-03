Una médica para curar las heridas del PSOE

Gonzalo Sellers Santander Lunes, 24 de marzo 2025, 07:11 Comenta Compartir

Cuando en el año 2003 la entonces consejera de Sanidad, Charo Quintana, ofreció la dirección general de Servicios Sociales a Luisa Real, esta se quedó boquiabierta. No daba crédito. Como médica de Atención Primaria y, en ese momento, gerente del área Torrelavega-Reinosa, nunca había imaginado trabajar en el Gobierno. «Con la manía que te tenía porque en las asambleas de la universidad nos llevabas a la huelga siempre y yo solo quería estudiar...», fue casi lo único que acertó a decirle Real aquel día a la consejera, que se enfrentaba al reto de convertir el antiguo Insalud en el nuevo Servicio Cántabro de Salud (SCS). Ninguna de las dos era militante de ese PSOE de Lola Gorostiaga que acababa de llegar al poder de la mano del PRC. Quintana nunca llegó a tener carné, pero Luisa Real sí comenzó entonces una carrera vinculada a la gestión de la sanidad y los servicios sociales cántabros en paralelo con su presencia cada vez mayor en el partido socialista. Un camino plagado de obstáculos, primero al abrigo de Gorostiaga y Eva Díaz Tezanos y, después, siempre al lado de Pedro Casares, quien la ha convertido ahora en la nueva presidenta del partido, un cargo honorífico reservado a dirigentes históricos en la Ejecutiva regional.

A sus 65 años, Real sigue pasando consulta como médica de familia en el centro de salud de la calle Vargas de Santander, a pocos metros de la sede del PSOE. Jubilarse no entra en su planes ahora mismo, dicen los que la conocen bien. «Es la organización hecha persona, tiene una capacidad de trabajo enorme», asegura Quintana, quien la fichó hace 22 años para el Gobierno porque era «mucho más rápida, más resolutiva y más echada para alante que el resto de gerentes». Otra amiga íntima suya, Toñi Mora, a quien Real puso al frente del Icass en la legislatura 2019-2023, cuenta que algunas tardes, después de una reunión del partido, ella volvía a su consulta del centro de salud para terminar alguna cosa de trabajo que quedó pendiente por la mañana. «A veces es obsesivo, sacrifica mucho tiempo por su profesión», recalca.

Personal Amante de la comida japonesa y poco amiga del deporte, su hijo interpretó a Seve Ballesteros en su película biográfica

Amante de la comida japonesa y de la gastronomía en general –afición que comparte con su marido, Txetxu– y poco amiga del deporte, Real ha contagiado su vocación por la medicina a su hijo José Luis, apasionado también del golf, que está acabando la residencia de Oftalmología en Cantabria, aunque antes también coqueteó con el cine e interpretó a un Severiano Ballesteros adolescente en su película biográfica.

De aquella primera etapa en el Gobierno, cuando se convirtió en la primera directora del recién creado Icass, Lola Gorostiaga, entonces vicepresidenta, la recuerda como una mujer «muy trabajadora y muy rigurosa, y uno de los puntales fundamentales de la nueva Ley de Dependencia», en cuya aplicación Cantabria fue pionera.

Cuando el PP de Ignacio Diego ya estaba apurando sus últimos meses en el Gobierno de Cantabria, Luisa Real ya tenía los dos pies en la Agrupación de Santander del PSOE, que en aquellos momentos lideraba Pedro Casares aupado por Eva Díaz Tezanos. Real llegó a ser la número dos en la lista electoral al Ayuntamiento, pero apenas pudo estrenar su acta de concejal porque enseguida la reclamaron para su mayor reto profesional hasta la fecha: la Consejería de Sanidad.

Desde el minuto uno, Real dejó claro que su defensa de la sanidad pública no permitiría ni un resquicio a la colaboración con la empresa privada. Dos ejemplos. Después de 15 años en obras, el Hospital Valdecilla por fin estrenaba sus nuevas instalaciones. En cualquier otro momento, su inauguración hubiera sido un acontecimiento. Pero Real no estaba dispuesta a hacerlo tras el contrato firmado por el PP con Ferrovial para gestionar los servicios no sanitarios. «No hay nada que celebrar», dijeron desde la Consejería. También fue Real la que metió en un cajón la primera oferta que llegó de una empresa privada para instalar la protonterapia. Años después, el PSOE de Pablo Zuloaga recuperó el proyecto, pero sin contar con aquella compañía y financiándolo, esta vez, con dinero público.

Elección En la purga de 2017 se quedó con Casares, con quien trabajaba mano a mano en la Agrupación de Santander, en lugar de con Eva Díaz Tezanos

En aquella Consejería vivió, sin duda, uno de sus peores momentos profesionales, cuando la corrupción de parte de su equipo manchó su gestión. Los jueces terminaron condenando por prevaricación a dos altos cargos de su departamento, y aunque ella quedó libre de cualquier culpa, eso no impidió que su nombre apareciese día tras día en el Parlamento y en los medios de comunicación con presiones para su dimisión.

Y entonces llegó 2017, un año marcado en el PSOE. Pablo Zuloaga ganó el Congreso a Díaz Tezanos –todavía vicepresidenta– y purgó a varios altos cargos del Gobierno que no eran afines. Luisa Real no entró en esa lista. Ella estaba protegida por Casares, entonces mano derecha de Zuloaga, y se posicionó claramente por los recién llegados pese a sentarse en la mesa del Consejo de Gobierno con los perdedores. Una situación que dolió en el entorno de Díaz Tezanos, pese a que la exsecretaria general solo tiene buenas palabras para Real: «Estoy segura de que hará una buena labor por sus cualidades y su experiencia».

Ahora ocupará el sillón de presidenta del PSOE que, en un primer momento, estaba pensado para Lola Gorostiaga. Casares no logró convencerla y apeló a la que llevaba siendo una leal compañera en el PSOE de Santander desde hacía una década. Su «paciencia y serenidad», como la definen los más cercanos, serán importantes para curar las heridas de un partido que sigue dividido.